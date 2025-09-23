어나드 범어 ‘하이엔드 라이프’의 실현으로 계약 순항

"외출 후 집에 들어서면 전문 업체가 정리해둔 수납 서비스에 몸도 마음도 편안해진다. 하우스키핑 서비스와 정리수납 서비스 덕분에 청소와 분리수거 등 집안 관리 걱정이 사라졌다. 또 헬스케어 서비스를 통해서는 혈압과 컨디션을 체크하면, 피트니스센터에서 맞춤형 운동법까지 제안해준다. 필요할 때는 원격 비대면 진료로 의사 상담을 받으면서 약까지 약국에서 수령할 수 있다."

포스코이앤씨가 대구 수성구 범어동 MBC부지를 개발해 선보이는 어나드 범어가 "단순한 주거를 위한 아파트가 아닌, 최상위 라이프스타일 서비스를 제공하는 곳"으로 입소문을 타며 연일 관심을 높이고 있다. 이러한 서비스와 상품성에 대한 만족이 이어지면서, 실제 견본주택에는 자산가들의 방문 예약이 이어지고 있는 것으로 나타났다.

분양 관계자는 "서울 최상위 단지에서나 볼 수 있던 서비스와 마감재를 대구에서 직접 경험하고 소유할 수 있다는 점에서 호응이 높다"며 "부를 과시하거나 드러내지 않는 자산가들의 실제 계약이 꾸준히 이어지고 있는 상황"고 전했다.

■ 대구에 없던 하이엔드 라이프, 어나드 범어에서 누린다

어나드 범어는 대구 최초로 컨시어지·멤버십 서비스를 도입하며 생활 전반에 차별화를 시도했다.

세대 내 청소, 쓰레기 배출, 분리수거를 지원하는 '하우스키핑 서비스', 전문가가 집안을 정리해주는 '정리수납 서비스', 단지 방문으로 이뤄지는 '방문 세차 서비스' 등이 제공된다. 또한 세탁, 공동구매, 택배 예약 등 생활 편의 기능도 더해진다.

건강 관리 프로그램도 주목된다. 헬스케어 서비스를 통해 개인 건강 데이터를 관리하고, 업계 최초로 비대면 진료 서비스를 도입해 약국과 연계되는 시스템을 갖췄다. 이 밖에도 문 앞까지 배달되는 가정식 딜리버리, 생활 비서 서비스, 입주민 교류와 교육을 위한 아카데미도 마련될 예정이다.

업계 관계자는 "특히 헬스케어 서비스는 기존 아파트와는 다른 접근으로, 자산가층의 만족도가 상당히 높다"며 "헬스케어 서비스 하나만으로도 가치가 상당하다는 게 자산가들의 인식"이라고 전했다.

■ 명품 마감재와 대형 평형의 희소성으로도 주목

어나드 범어는 상품 자체의 완성도도 주목받고 있다. 특히 서울에서도 하이엔드 단지 일부에만 적용되는 명품 가구, 마감재에 대한 자산가층의 만족도가 상당히 이어지고 있다는 후문이다.

실제 집 안 곳곳에는 이탈리아 주방가구 다다(Dada), 맞춤 가구 브랜드 아르모(Armo), 독일 욕실 브랜드 그로헤(GROHE), 이탈리아 아틀라스 콩코드 타일 등 최고급 마감재가 적용됐다. 여기에 단지 내에는 대구 최초 입주민 전용 영화관과 스카이라운지, 스카이 피트니스, GX시설, 필라테스 공간이 구성되는 스카이 커뮤니티가 더해져 생활의 풍요로움도 더했다.

대구 정부동산 공인중개사 사진 AD 원본보기 아이콘

이와 함께 단지는 대형 평형 희소성 또한 부각되고 있다는 게 주변 관계자들의 전언이다. 주변 A부동산 관계자는 "범어동에서 이처럼 대형 평형만으로 구성된 단지는 사실상 향후 공급을 찾아보기 힘들 것"이라며 "최근 수성 범어더블유의 42평형(전용 102㎡, 27층)의 경우 21억원에 신고가를 갱신하는 등 분위기가 올라오고 있는 상황에서, 기존 대형 아파트들의 노후가 지속될수록 어나드 범어의 희소성은 더 높게 평가받고 가치도 높아질 것"이라고 전했다.

■ 대법원 이전 추진·4호선 호재로 미래가치도 기대

한편 어나드 범어는 이러한 상품 가치와 함께 미래가치도 주목받고 있어 눈길을 끈다. 특히 최근에는 여권을 중심으로 대법원의 대구 이전이 추진되면서, 이에 따른 기대감이 커지고 있다.

또한 단지 바로 앞에는 대구 4호선(엑스코선_2030년 완공 목표) 벤처밸리네거리역(계획)이 예정돼 있어 교통 편의성과 가치 상승 확대가 예상된다는 점도 주목할 만하다.

어나드 범어의 견본주택은 대구광역시 수성구 황금동 일원에 위치해 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>