[포토] 3500으로 향하는 코스피

강진형기자

입력2025.09.23 09:49

 뉴스듣기

[포토] 3500으로 향하는 코스피
코스피 지수가 장 초반 3490선을 돌파하며 장중 사상 최고치를 경신한 23일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

