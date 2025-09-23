본문 바로가기
4억 짜리 금괴 주인 찾아주고 사례비도 거절…10대 배달기사 선행에 中 감탄

이경호기자

입력2025.09.23 09:42

中 선전 귀금속거리서 2㎏넘는 금괴 주워
10대 배달기사 곧바로 경찰서로 가
금괴 찾은 주인 사례비 20만원 제안했지만 고사

기사 이해를 돕기 위한 금괴 사진. 픽사베이

귀금속 거리에서 4억원 상당의 금괴를 주운 10대 중국 배달기사의 선행이 화제다.


22일 베트남 VN익스프레스에 따르면 17살의 배달기사 샤오 시에는 중국 선전시 수이베이 거리에서 2만 위안(한화 3억9000만원) 상당의 무게 2.27㎏짜리 금괴를 우연히 발견해 경찰에 신고했다. 배달 일을 하는 그는 "금괴가 매우 무거웠다. 이런 걸 잃어버린 사람은 분명히 걱정이 클 거라고 생각해서 경찰에 바로 넘겼다"고 말했다.

그는 경찰관에게 금괴를 인계했고, 경찰은 CCTV 영상을 확인한 뒤 확성기를 통해 주인을 찾았다. 몇 시간 뒤, 금괴 주인은 구매 영수증과 신분증을 제시하며 찾아와 금괴를 되찾아갔다. 주인은 사례금으로 1000위안(약 20만원)을 제안했지만, 샤오는 거절했다. 그는 "이렇게 큰 금괴는 처음 봤다. 누군가를 도울 수 있어서 기쁘다. 꼭 운명 같다"라고 말했다.


그의 샤오의 선행을 높이 평가해 별도의 포상을 준비 중이다. 그의 직장상사는 "비록 입사한 지 얼마 되지 않았지만 샤오는 책임감이 강하고 항상 제시간에 배달을 마친다"고 칭찬했다.


금괴가 발견된 수이베이 지역은 중국 최대의 금 거래 및 가공 중심지로, 전국 거래의 70~80%를 차지하는 곳이다. 매체는 "이번 사건은 온라인에서 빠르게 화제가 되었고, 많은 사람들이 이 청년의 정직함에 감탄했다"고 전했다.




이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

