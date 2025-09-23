본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[특징주] 한라캐스트, 수주액 1兆…"글로벌 AI車·로봇 고객사 부각 강세

이민우기자

입력2025.09.23 09:16

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한라캐스트 주가가 강세다. 글로벌 인공지능(AI) 자동차 기업과 로봇 고객사를 기반으로 한 탄탄한 수주 실적으로 향후 성장 가능성이 호평받은 것으로 보인다.


23일 오전 9시14분 기준 한라캐스트 주가는 전날 대비 3.55% 오른 7290원을 기록했다.

미래차 자율주행, 휴머노이드 로봇 등 신성장 산업 수요 확대에 따른 수혜 기대감이 작용한 것으로 보인다. 1996년 설립된 한라캐스트는 알루미늄 및 마그네슘 소재의 부품 생산 원천기술을 바탕으로 현재 자율주행 포함 전장사업과 로봇 부품 산업에 뛰어들었다. 최근 글로벌 AI 자동차 기업 1차 협력사로 등록돼 전기변환장치, 휴머노이드 로봇, 로보택시 부품을 개발 중이다.


올해 6월 기준 1조원 이상 확보한 수주 잔고도 경쟁력으로 평가받고 있다. 전장 디스플레이, 자율주행, 로봇 등 여러 사업 분야에서 꾸준히 실적이 나올 것으로 예상된다. 다음 달부터 양산에 들어갈 예정이며 현재는 샘플을 납품하는 단계다. 높은 품질, 양산 경쟁력으로 인해 수주 물량이 순차적으로 증가하고 있으며 올해 이후 본격 매출액으로 반영될 전망이다.

[특징주] 한라캐스트, 수주액 1兆…"글로벌 AI車·로봇 고객사 부각 강세
AD
원본보기 아이콘




이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"마라탕후루로 재미 보더니"…'300만개 폐업' 후 韓에 군침, '中의 스벅'도 온다 "마라탕후루로 재미 보더니"…'300만개 폐업' 후 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

초중고 학생 '태극기·애국가' 암기 조사한다는데…

잠복·미행·추격까지 하는 피해자

눈 뜨자마자 '물 한 잔' 원샷?…아는 사람들은 '더 중요한 것'부터 챙긴다

"취객? 아닌거 같은데"…쓰러진 여성에 '촉' 발동한 간호학과 대학생

이준석, 李 대통령 자주국방 언급에 "한미동맹 대체는 북중러의 축배"

연일 치솟는 코스피 언제까지 오를까

트럼프 "FDA, 임신중 타이레놀 복용 '자폐 위험' 통보할 것"

새로운 이슈 보기