정보유출 '롯데카드'에…신용우려 쏟아낸 3대 신평사

국내 3대 신용평가사가 해킹으로 대규모 개인정보가 유출된 롯데카드에 대해 수익성·신용도 저하 등 여러 우려를 드러냈다. 수백억원의 과징금과 많은 수의 고객 이탈이 우려되는 만큼 신용도에 대한 악영향을 피할 수 없을 전망이다.

롯데카드 고객 297만명 해킹 피해

23일 금융감독원과 금융보안원 등에 따르면 지난달 롯데카드에서 온라인 결제 서버에 대한 외부의 해킹 공격으로 297만명의 고객정보가 유출됐다. 이름, 생년월일, 휴대전화번호, 카드번호, 주소, 금융거래 내역 등 다양한 개인정보가 유출됐으며 전체 롯데카드 고객의 약 30%가 피해를 보았다. 297만명 중 28만명은 해킹 기간 동안 결제서비스에 신규 카드 정보를 등록했기 때문에 비밀번호와 CVC번호 등 부정 사용이 가능한 민감 정보까지 유출돼 더 큰 피해를 입었다.

한국신용평가(한신평)는 이번 해킹 사태로 롯데카드는 단기적으로는 카드 재발급 및 피해보상 등으로 인한 비용 지출과 개인정보보호법에 따라 부과되는 과징금 부담이 클 것이라고 평가했다.

단기적으로 발생하는 지출은 카드 재발급 비용, 연말까지 제공하는 무이자할부 및 크레딧 케어, 카드사용 알람 서비스 비용, 그리고 부정 사용 가능성이 있는 28만명에 대한 차년도 연회비 면제 부담 등이다. 현재까지는 피해보상 신고는 없었으나 2차 피해까지 전액 보상하기로 한 만큼 추가 비용 발생 가능성을 지속해서 지켜볼 필요가 있다.

특히 과징금의 경우 개인정보보호법에 따라 부과되는 최대 과징금은 800억원으로 추산된다고 지적했다. 다만 최근 유사 사례들을 보았을 때 실제 부과액은 한도 대비는 적을 것으로 예상했다. 또한 롯데카드 피해 고객 중 일부는 집단소송을 준비하고 있어 재판에 따른 소송 비용 역시 부담이 될 것으로 예상된다.

중장기적으로는 회원 이탈 및 신뢰도 하락으로 인한 고객기반 축소 가능성을 우려했다. 신용카드 사업이 갈수록 치열해지는 상황에서 고객기반이 약해지면 중장기적으로 신용도에 더 큰 악영향을 미칠 수 있다고 지적했다.

노효선 한신평 수석연구원은 "이번 롯데카드의 고객정보 유출로 인한 사회적 파장은 상당한 수준"이라며 "고객 해지(탈회)에 따른 시장점유율 하락은 일정 수준 불가피할 것"이라고 전망했다. 노 수석연구원은 "만약 2014년과 같은 수준의 영업정지 제재가 부과될 경우, 최근 시장점유율 경쟁이 치열해진 만큼 영업기반은 더욱 위축될 수 있다"고 설명했다.

한국기업평가(한기평)와 나이스신용평가(나신평) 역시 롯데카드의 신용도 저하 우려를 보였다. 한기평은 SK텔레콤이 정보 유출로 인해 매출액의 1%인 1348억원의 과징금을 받았는데 이를 롯데카드에 적용하면 약 270억원의 과징금을 받을 수 있다고 봤다. 이는 작년 당기순이익의 20%에 달하는 수준이다. 유출된 정보로 인해 부정거래 발생 시 피해보상액이 크게 확대될 수 있으며 소비자 집단소송 등에 따른 위자료 지급 가능성도 우려했다.

브랜드 이미지 하락으로 신규 회원 유치가 줄어 수익 기반이 위축될 가능성도 크다고 진단했다. 전체 회원 대비 연간 신규유치 개인회원 비중이 10%대인 점을 고려하면 신규회원 감소가 전체 실적에 미치는 영향은 작지 않다는 판단이다.

안태영 한기평 책임연구원은 "가맹점수수료율 인하, 카드론 부실 증가 등 비우호적 업황이 지속되는 가운데 롯데카드는 연초 팩토링 대출, 홈플러스 법인카드 대금 등 잇따른 거액 부실 발생으로 실적이 크게 저하된 상황"이었다며 "이번 고객정보 유출 사고 발생은 실적 회복에 상당한 걸림돌로 작용할 전망으로, 실적 부진이 장기화할 경우 신용도 관리 부담이 가중될 것"이라고 꼬집었다.

김석우 나신평 수석연구원은 "이번 사고가 롯데카드의 실질 회원 수 등 회원기반 변화에 미치는 영향 등을 모니터링할 계획"이라며 "유의미한 변화가 나타났다고 판단할 경우 신용등급에 반영할 수 있다"고 강조했다.





