20만원에도 "오히려 싸다" 순삭 매진 …한강공원 스타벅스 무슨 일이

오는 27일 서울 여의도 한강공원에서 열리는 '2025 세계불꽃축제'를 앞두고 스타벅스 여의도한강공원점에서 예약을 받은 한강 전망 좌석이 순식간에 매진됐다. 전망에 따라 최소 20만원 이상 결제해야 하는 고가 좌석임에도 불구하고 예약 개시 한 시간 만에 전석이 마감될 정도로 인기가 뜨거웠다. 인근 호텔과 식당이 축제 기간 수백만원대로 치솟는 상황을 고려하면 "오히려 가성비"라는 반응도 나왔다.

스타벅스, 불꽃축제 맞아 한정 좌석 예약제 도입

22일 스타벅스 코리아에 따르면 여의도한강공원점은 이날 '2025 세계불꽃축제'를 맞아 한정 좌석 예약을 진행했다. 예약은 카카오톡에서 원하는 좌석을 선택하는 방식으로 진행됐다. 22일 오전 9시부터 오는 26일 저녁 11시50분까지 운영될 예정이었으나 예약이 시작된 지 불과 한 시간 만인 오전 10시, 한강 전망석은 물론 시야 제한석과 여의도 전망 좌석까지 모두 순식간에 매진됐다.

온라인상에는 "왜 이런 건 나만 늦게 아는 거야" "대기하다 까먹었다" "스타벅스 뷰가 진짜 최고인데" 등 아쉬움을 토로하는 글이 잇따랐다. 일각에서는 "자릿값만 20만원이 넘는 식당과 숙박업소에 비하면 오히려 가성비가 뛰어나다"는 평가도 나왔다. 실제로 행사 당일 인근 호텔의 일반 리버뷰 객실 가격은 300만원대까지 치솟아 평소보다 3배가량 올랐다. 중고 거래 플랫폼 당근마켓에는 한강 주변 아파트를 대여하거나 불꽃놀이 명당자리를 미리 잡아준다는 글이 잇따라 게재되고 있다.

예약 좌석은 골든 뷰 존·실버 뷰 존·카페 존 등 3등급으로 나뉜다. 가장 높은 등급인 골든 뷰 존은 한강이 정면으로 보이는 좌석으로, 2인 기준 최소 20만원 이상 결제해야 이용할 수 있다. 기본 구성은 별다방 라거 4잔 또는 음료 2잔, 블루베리 마블 치즈케이크, 스낵 꾸러미 텀블러 2종이다.

실버 뷰 존은 일부 시야 제한이 있는 좌석이다. 2인 기준 최소 결제 금액은 15만원이다. 카페 존은 한강 반대편 여의도 공원을 마주 보는 좌석으로, 2인 기준 최소 결제 금액은 10만원이다. 좌석마다 금액대에 맞는 메뉴 구성이 이루어져 있다.

예약한 좌석은 최대 3시간(19~22시) 동안 이용할 수 있으며 18시 30분까지 한강 버스 선착장 앞 구름다리에 도착해 안내 파트너에게 예약정보를 확인한 후 입장이 가능하다.

서울세계불꽃축제는 매년 100만명 이상이 찾는 국내 최대 규모의 불꽃축제다. 한화그룹과 SBS가 공동 주최하고 서울시가 후원하는 이번 행사는 오는 27일 여의도 한강공원에서 13시부터 시민 참여 프로그램으로 시작된다. 19시 20분부터는 이탈리아, 캐나다, 한국 3개 팀이 참가하는 불꽃 쇼가 펼쳐진다.





