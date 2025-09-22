양산시, ‘2025 오사카 간사이 세계박람회’ 참관단 파견

현지 유관기관 협력·박람회 참관·일본 강소기업 견학 일정

경남 양산시가 지역 중소기업 글로벌 경쟁력 강화와 기술 발전을 위해 추진되는 '중소기업 해외전시박람회 참관 지원사업'으로 관내 중소기업인의 '2025 오사카 간사이 세계박람회' 참관을 지원했다.

2025 오사카 간사이 세계박람회 참관단. 양산시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 참관은 9월 20일부터 22일까지 3일간의 일정으로, 관내 21개 사가 참가했으며 △오사카 소재 기업 유관기관과의 간담회 △2025 오사카 간사이 세계엑스포 참관 △일본 강소기업 현장 견학 일정으로 구성됐다.

이번 일정에 나동연 시장은 9월 22일부터 24일까지 예정된 '낙동강 협의회 일본 벤치마킹 일정'에 앞서 조기 출국해, 양산시와 관내 중소기업의 발전을 위해 기업인들과 간담회·오사카 세계박람회 등 주요 일정을 함께 소화했다.

참관단은 첫 번째 일정으로 오사카 한인상공회의소 박양기 회장, KOTRA 오사카무역관 김경미 관장 등 오사카 기업 유관기관과의 간담회를 가졌으며 양산시 기업의 일본 진출을 위한 실질적 지원방안과 향후 협력 강화 방안에 대해 논의했다. 이 자리에서는 양산시 기업의 기술력과 경쟁력을 소개하고, 일본 현지 시장의 특성과 진입 전략, 마케팅 방안 등에 대한 심도 있는 의견이 오갔다.

두 번째 일정으로 '미래 사회를 향한 설계(Designing Future Society for Our Lives)'라는 주제로 열리는 2025 오사카 간사이 세계박람회 전시장을 찾아, 각국의 첨단 기술과 지속가능한 산업 생태계 조성 방안 등을 직접 체험했다.

이번 박람회 참관을 통해 지역 기업들이 미래기술 동향을 파악하고, AI, 친환경 에너지, 스마트 제조 등 신산업 분야에서의 사업 확장 가능성을 모색할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

또 참관단은 교토시에 위치한 일본 강소기업 '오므론 플라자 주식회사'를 방문해, 자동화와 제어기술 분야의 최신 제품과 공정 혁신 사례를 견학했다.

오므론은 센서 기술과 IoT 기반의 스마트 팩토리 솔루션으로 잘 알려진 기업으로, 이번 방문은 양산 기업인들에게 글로벌 기술력과 품질 경영의 중요성을 직접 체험하는 계기가 됐다.

나동연 시장은 "이번 오사카 간사이 세계박람회와 현지 강소기업 참관이 관내 기업들에 기술력 향상과 미래산업에 대한 아이디어를 얻는 기회가 되길 바란다"며 "양산시는 기업의 성장 기반 마련을 위해 앞으로도 아낌없는 지원을 이어가겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>