동아대-부산대-한국주택금융공사, AI 인재양성·공동연구 협약 체결

AI 기반 연구개발·교육 협력



지역 금융·산업 경쟁력 강화

동아대학교(총장 이해우)는 소프트웨어대학(학장 이석환)이 한국주택금융공사, 부산대학교와 함께 인공지능 분야 인재양성과 기술 고도화를 위한 'AI 기반 공동연구와 교육 협력 업무협약'을 체결했다고 22일 전했다.

동아대 소프트웨어대학이 한국주택금융공사, 부산대학교와 인공지능 분야 인재양성과 기술 고도화를 위한 'AI 기반 공동연구와 교육 협력 업무협약'을 체결하고 있다. 동아대 제공 AD 원본보기 아이콘

협약식은 지난 10일 부산 남구 부산국제금융센터에서 열려, 동아대 소프트웨어대학 서정일 교수, 한국주택금융공사 유호재 사업인프라본부장, 부산대 정보컴퓨터공학부 유영환 교수가 참석했다.

이번 협약으로 세 기관은 ▲AI 기반 공동 연구개발 과제 기획·수행 ▲대학생 현장 실무체험과 상담 프로그램 운영 ▲최신 AI 트렌드 소개와 기술 세미나 개최 ▲연구개발을 위한 테스트베드·데이터 제공 등 다양한 분야에서 협력할 계획이다.

서정일 교수는 "부산에 소재한 금융 공기업 취업을 희망하는 학생이 많은 만큼, 동아대 SW혁신센터는 AI·SW 인재 양성을 통해 학생들의 꿈을 지원하고 있다"며 "금융 공기업과 긴밀한 협력 관계를 이어가겠다"고 말했다.

유호재 본부장은 "이번 협약은 정부의 'AI 3대 강국' 목표에 부응하는 산학협력 사례"라며 "지역사회 AI 역량 강화와 국가 경쟁력 제고를 위해 내실 있는 협업체계를 다져나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



