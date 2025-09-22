본문 바로가기
창원시설공단, 추석 대비 특별 안전점검 실시

영남취재본부 송종구기자

입력2025.09.22 13:06

창원시설공단은 추석 명절에 대비해 22일부터 산하 전 시설을 대상으로 특별안전점검을 실시한다.

특별안전점검.

특별안전점검.

이를 위해 공단은 안전팀시설팀과 각 사업장별 담당자 합동으로 전 시설에 대한 각종 재난위험요인을 사전에 점검, 안전사고에 대비하고 편안한 명절분위기 조성에 힘쓰기로 했다.


주요 점검 분야는 각종 취약시설물을 비롯해 토목·건축·기계·전기·통신시설 등에 대한 안전점검과 함께 추석 연휴기간 비상상황 발생 시 보고체계 등 대응 태세 등도 점검한다.

점검 결과 재난위험요인 발견 시 즉시 시정조치 하도록 하고, 중대 위험 사항일 경우에도 빠른 시일 내 시설물 보수·보강 등 안전조치를 완료하도록 할 방침이다.


이경균 이사장 직무대행은 "철저한 안전 점검으로 각종 피해에 대비하고 추석 연휴를 전후해 고향을 찾는 많은 귀성객과 공단 시설을 이용하는 시민들의 안전을 위해 최선을 다할 계획"이라고 말했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
