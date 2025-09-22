‘쏟아지는 대학평가’ 국립부경대, 성과관리시스템으로 대응

‘지속가능성과관리시스템 고도화 사업’ 추진… 22일 착수보고

국립부경대학교(총장 배상훈)가 국내외 각종 대학평가에 효과적으로 대응하기 위해 '지속가능성과관리시스템 고도화 사업'을 추진한다.

국립부경대는 9월 22일 오전 사업 착수보고회를 열고, 데이터를 기반으로 한 대학경영과 성과관리 체계 기능 강화에 나섰다.

지속가능성과관리시스템 고도화 사업 착수보고회. 국립부경대 제공

현재 국립부경대를 비롯한 전국 대학들은 연간 대학기관평가인증, 재정지원사업평가, QS평가, THE평가, 중앙일보평가 등 수많은 평가에 대응해야 하는 상황이다.

국립부경대는 지난해 1차 사업을 통해 학내의 각종 데이터 연계 체계를 구축한 데 이어, 올해 2차 고도화 사업을 통해 대학 중장기 발전계획과 총장 공약사항 등 전략과제 이행 현황을 체계적 분석하고 관리하는 통합 성과관리시스템 구축에 나선다.

이를 위해 각종 전략과제 이행 정도를 한눈에 보여주는 대시보드 화면을 구축해 각 캠퍼스(대연·용당)의 주요 성과지표를 도식화하고 시각화한다. 우수하게 수행 중인 과제와 미진한 과제를 즉시 확인하며 전략적인 의사결정 할 수 있도록 돕는다는 계획이다.

이와 함께 대학의 대표 데이터인 대학정보공시 항목의 세부지표에 대해 타 대학과의 비교 분석 기능도 탑재할 예정이다. 또 자유전공학부 등 신규부서의 핵심 데이터를 발굴하고, 기존 학사행정정보시스템 등의 데이터와 연계하는 체계도 갖춘다.

국립부경대는 오는 12월까지 이번 사업을 완료하면 각 부서들의 성과를 체계적으로 관리하며 학생들의 학업과 진로 지원, 교수들의 교육과 연구 지원 등 대학의 경영 혁신과 미래 지향적인 발전 전략 수립에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.





