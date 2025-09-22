트와이스, 10월18일 10주년 팬미팅 개최

트와이스 스페셜 공범 온라인 커버. JYP엔터테인먼트 제공 AD 원본보기 아이콘

그룹 트와이스가 데뷔 10주년을 맞아 팬미팅을 연다고 JYP엔터테인먼트가 22일 밝혔다.

트와이스는 다음 달 18일 오후 5시 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 팬미팅 '러브 유니버스'(10VE UNIVERSE)를 개최한다. 팬클럽 선 예매는 이달 26일 오후 8시, 일반 예매는 29일 오후 8시부터 멜론 티켓을 통해 진행된다.

이에 앞서 트와이스는 10월10일 오후 1시 스페셜 앨범 '텐: 더 스토리 고즈 온'(TEN: The story Goes On)을 발매한다. 최근 공개된 시트콤 형식의 프롤로그 필름과 데뷔 앨범 콘셉트 포토 오마주 온라인 커버가 관심을 끌었다.

2015년 10월20일 데뷔한 트와이스는 올해로 10주년을 맞았다. 현재 여섯 번째 월드투어 '디스 이즈 포'(THIS IS FOR)를 진행하며 공연장을 전석 개방하고 360도 무대 연출을 선보였다.

또 정연, 지효, 채영이 참여한 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' OST 수록곡 '테이크다운'과 트와이스 미니 14집 수록곡 '스트래티지'(Strategy)로 미국 빌보드 '핫 100', 애플뮤직, 스포티파이, 영국 오피셜 차트에서 자체 최고 기록을 세우며 커리어 하이를 달성했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



