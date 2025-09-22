롯데바이오로직스, 하반기 글로벌 바이오 행사 연속 출격

롯데바이오로직스는 다음달부터 11월에 아시아와 유럽, 미국 등 세계 각지에서 열리는 국제 바이오 컨퍼런스에 연이어 참가해 글로벌 CDMO(위탁개발생산) 기업으로서의 경쟁력을 알린다고 22일 밝혔다.

롯데바이오로직스는 다음달 8일부터 10일까지 일본 요코하마에서 열리는 '바이오 재팬 2025'를 시작으로 같은 달 28일부터 30일까지 독일 프랑크푸르트에서 열리는 세계 의약품 전시회 'CPHI 월드 와이드'와 11월 3일부터 6일 미국 샌디에이고에서 열리는 '월드 ADC 샌디에이고 2025(월드 ADC)'까지 세 곳의 행사에 연달아 참가한다.

롯데바이오로직스는 '듀얼 사이트(Dual Site)' 이점과 '검증된 품질 경쟁력'이라는 두 전략을 앞세워 글로벌 파트너십을 더욱 강화해 나갈 계획이다. 시러큐스 바이오 캠퍼스는 실제로 올해에만 세 차례의 수주 소식을 알린 바 있으며, 2027년 본격 가동 예정인 송도 바이오 캠퍼스 제1공장은 지난 9일 상량식 행사를 개최하는 등 듀얼 사이트의 강점을 가시화하고 있다. 이 밖에도 회사는 최근 미국 리쇼어링(본국 복귀) 흐름에 맞춰 공급망 불안정성을 해소할 최적의 파트너임을 강조할 방침이다.

다음달 참가하는 '바이오 재팬'은 1986년 시작된 아시아 최대 규모의 바이오 행사로 참가 기업들의 전시와 세미나, 파트너링을 지원한다. 지난해 대비 두 배 이상 커진 롯데바이오로직스의 단독 전시 부스에서는 방문객들을 위한 회사 소개와 잠재 고객사와의 파트너링 미팅이 진행될 예정이다. 행사 3일차인 10일 오후 세미나에서는 박제임스 대표이사가 연사로 나서 'Pharma's Next Frontier: CDMO Strategies and the Growing Market for Next-Gen ADCs'를 주제로 회사의 시장 경쟁력을 강조할 예정이다.

'CPhI 월드 와이드'는 매년 유럽에서 열리는 세계 최대 규모의 제약바이오 의약품 전시회다. 이번 행사에서는 시러큐스 바이오 캠퍼스 내 ADC 생산시설의 역량을 알리고 송도 바이오 캠퍼스와의 시너지를 강조하는 '인 부스 프레젠테이션(In Booth Presentation)'을 진행한다. 아울러, 암세포 항원을 표적으로하는 ADC를 형상화한 다트게임 이벤트도 진행하는 등 다양한 참여행사를 통해 방문객은 물론 잠재 고객과의 접점도 더욱 확대할 예정이다.

또한 11월에 참가하는 '월드 ADC'는 ADC 분야에서 세계적으로 권위 있는 행사로서 각국의 제약바이오 기업과 전문가들이 모여 최신 연구 결과 및 기술 동향을 공유하는 자리다. 특히 발표 세션에서는 롯데바이오로직스 항체-약물접합체(ADC) 플랫폼의 강점을 알리고 이를 통해 검증된 글로벌 ADC CDMO로서의 기술 경쟁력을 강조할 전망이다.

롯데바이오로직스는 올해 상반기에도 'JP모건 헬스케어 컨퍼런스', '월드 ADC 아시아', '바이오 USA' 등 다양한 글로벌 바이오 컨퍼런스에 꾸준히 참가하며 존재감을 드러냈다. 특히, 지난 6월에 참가한 '바이오 USA'에서는 글로벌 바이오 기업과 항체의약품 위탁생산 계약 수주 소식을 알리며 국제 바이오 행사에서 글로벌 CDMO로서의 입지를 더욱 강화한 바 있다.

롯데바이오로직스 관계자는 "다양한 국제 행사에서 롯데바이오로직스의 검증된 능력을 적극 홍보할 예정"이라며 "하반기에도 적극적인 파트너링을 통해 글로벌 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>