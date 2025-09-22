세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스'기싸움 살벌' 공식석상서 대놓고 저격…점입가경 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보] 4분기 전기요금 동결…연료비조정단가 '+5'원 유지
2025년 09월 22일(월)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"이걸 다이소에서 왜 사냐" 무시했는데…소비자 눈길 끌고 '대박'났다
"차라리 퇴직하고 다시 시험 칠게요"…불만 폭발한 고용부 9급, 왜?
"한국인들 가난해 고기·수박 못 먹는다" 루머 꼬집던 中 인플루언서 사라졌다
게을리하면 췌장암 걸릴 위험 3배…'이것'이 중요한 이유
"비트코인 더 많이 못 사서 후회…지금도 사는 중" 부자아빠, 또 입 열었다
"중국은 왜 전쟁을 선호할까" 전지현 대사에 中 '발칵'
"지혜, 지안이도 있는데" 이름찾기 대박난 과자…아이유도 도전했지만
판치는 유사수신…왜 피해자가 ‘수사 숙제’를 떠안게 됐나
영국·캐나다·호주, 팔레스타인 국가 승인…유엔 151개국