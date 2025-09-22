토마스 헤더윅 총감독 '서울비엔날레' 26일 개막…'사람 위한 도시건축' 실현

이달 26일부터 11월18일까지 진행

서울도시건축비엔날레 주제전 휴머나이즈 월(Humanise Wall) 이미지. 서울시

영국 출신 세계적 디자이너 토마스 헤더윅이 총감독을 맡은 제5회 서울도시건축비엔날레(서울비엔날레)가 2년여 준비를 마치고 오는 26일 개막한다.

서울시는 '매력 도시, 사람을 위한 건축'을 주제로 이달 26일부터 오는 11월18일까지 열린송현 녹지광장, 서울도시건축전시관 등에서 서울비엔날레가 진행된다고 22일 밝혔다. 이번 행사는 누구나 무료로 관람할 수 있다.

서울비엔날레는 건축 문화를 교류하는 국내 최초 도시건축 분야 글로벌 행사다. 2017년 첫 개최 후 현재까지 온라인 포함 약 538만명의 관람객을 기록했다. 올해는 미학적 관점을 넘어서 일상에서 마주하는 건축물 외관을 통해 도시를 매력적으로 만드는 방법을 탐구하는 것을 주요 기획 방향으로 삼았다.

개막식은 26일 오후 6시30분 열린송현 녹지광장에서 개최된다. 오세훈 서울시장을 비롯해 국내외 건축가, 각국 주한외교사절 및 시민들이 참석 예정이다.

오는 27~28일에는 '글로벌 개막포럼: 감성 도시'가 시청 다목적홀에서는 열린다. 전문가들은 '도시는 어떻게 만들어지는가'라는 질문을 중심으로 건축물 외관이 인간의 건강과 행동, 사회에 미치는 영향을 알아보고 사랑받고 오래 지속될 수 있는 미래 도시건축 전략을 논의할 예정이다.

서울비엔날레 기간 동안 도심 곳곳에선 전시 및 포럼이 열린다. 특히 열린송현 녹지광장에선 '매력 도시, 사람을 위한 건축'을 바탕으로 ▲주제전 ▲도시전 ▲서울전 ▲글로벌스튜디오의 4가지 전시를 선보일 예정이다.

주제전은 '보다 사람다운 도시건축'을 주제로 친환경 대형 조형물과 24개 야외조형물로 구성된다. 창작커뮤니티 9개 팀이 참여한 휴머나이즈 월(Humanise Wall)과 일상의 벽(Walls of Public Life)을 전시할 계획이다.

휴머나이즈 월은 가로 90m, 높이 16m의 친환경 대형 조형물이다. 38개국 110명 디자이너가 참여한 400여 건축물 이미지와 창작커뮤니티 9개 팀의 아이디어를 모은 1428장의 스틸 패널로 구성됐다. 서로 다른 생각과 아이디어를 모아 '사람 중심 도시건축'을 만들자는 메시지를 전한다.

일상의 벽은 건축가, 디자이너, 장인 등 24개 팀이 24개의 벽(각 2.4m×4.8m) 모양의 조형물을 구현한 작품이다. 벽 사이를 자유롭게 걸으며 즐거움, 따뜻함, 호기심 등 건물 외관이 주는 다양한 감정을 체험할 수 있다.

'도시전:도시의 얼굴: 사람에게는 인간적인 건축이 필요하다'에서는 세계 도시의 건축물 외관을 각각의 표정을 지닌 도시의 얼굴이라는 관점으로 21개 도시(15개국) 건축프로젝트 25개 작품을 소개한다.

'서울전:펼쳐보는 서울'은 서울의 주요 건축물을 중심으로 과거, 현재, 미래를 아우르는 도시의 변화상을 시민 눈높이에서 직관적으로 보여준다. 가까운 미래에 마주할 서울의 18개 건축물과 도시 풍경을 사람의 눈으로 포착한 파노라마 형식 전시다. 조감도의 한계를 극복하고 인간의 시선으로 본 서울을 경험할 수 있다.

'글로벌 스튜디오: 당신의 감성 도시, 서울'에선 전 세계 시민들이 서울비엔날레 홈페이지에 공유한 사진을 하나의 작품으로 만들어 보여준다.

올해 서울비엔날레에서는 다양한 시민참여 프로그램도 운영된다. 헤더윅 총감독이 진행하는 워크숍 및 강연을 비롯해 해외 작가들의 강연 등도 이어진다.

헤더윅 총감독은 "지금 우리의 도전과제는 수 세대 동안 누구도 본 적 없는 방식으로 건축을 사회의 중심으로 세우는 일"이라며 "서울은 지금 이 도전을 누구도 상상하지 못한 대담하고 찬란한 방식으로 실현하고 있다"고 했다.

임창수 서울시 미래공간기획관은 "서울비엔날레는 시민의 시선과 참여로 서울을 더 매력적이고 살기 좋은 공간으로 만드는 축제"라며 "함께 걷고 바라보며 도시의 미래를 공유하는 시간을 기대한다"고 전했다.





이정윤 기자



