춘천시, '상상의 장이 된 강촌' 강촌상상마켓 성공적 마무리

강촌 출렁다리 일원에서 열린 '강촌 상상마켓'이 20~21일 이틀 동안 수많은 시민과 관광객의 발길이 이어졌다.

시민들이 지난 20~21일 강촌 출렁다리 일원에서 열린 '강촌 상상마켓'에 참여해 즐거운 시잔을 보이고 있다. 춘천시 제공

'강촌 상상마켓'이 21일 시민과 관광객의 큰 호응 속에 성황리에 막을 내렸다. 이번 행사는 핸드메이드 플리마켓, 강촌 농부의 시장, 버스킹 공연, 가족 체험 프로그램 등 다채로운 콘텐츠로 꾸며졌다.

지역 작가가 참여한 플리마켓과 강촌 농부들이 직접 생산한 농산물 판매장은 가장 큰 인기를 끌었으며 강촌의 초가을 풍경을 배경으로 펼쳐진 감성적인 버스킹 공연과 가족들이 함께 즐기는 체험 프로그램도 분위기를 한층 고조시켰다.

행사 기간 강촌을 찾은 방문객들은 레일바이크 이용 관광객이 가장 많았고 다양한 체험과 문화공연을 즐기며 강촌의 매력을 한껏 느꼈다. 이번 마켓은 강촌리 상인들에게도 활력을 불어넣었고, 주민과 관광객이 어우러지는 교류의 장으로서 지역 경제 활성화에 의미 있는 성과를 남겼다는 평가다.

행사장을 찾은 한 시민은 "아이들과 함께 와서 공연도 보고 장도 보면서 하루 종일 즐겁게 머물 수 있었다"며 "강촌에서는 모든 상상을 할 수 있다는 의미의 강촌상상마켓 이름이 무척 의미가 있다"고 말했다.

춘천=시 관계자는 "많은 분의 관심과 참여로 상상마켓을 성공적으로 마무리할 수 있었다"며 "앞으로도 지역의 자연과 문화를 담은 상상마켓을 지속적으로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



