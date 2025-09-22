본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

소비쿠폰 비용 전가에 반발… 서울시·자치구 "국비 차별 개선하라"

배경환기자

입력2025.09.22 08:30

시계아이콘01분 08초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오세훈 시장·구청장협의회 공동 서명
중앙정부 정책 비용의 지방 전가 중단
차별 보조 개선 촉구… "제도개선 추진"

서울시와 서울시 자치구가 정부의 소비쿠폰 등 정책 비용에 대한 일방적 전가에 반발하고 나섰다. 이들은 서울시에 대한 차등적 국비 보조 관행 개선과 자치재정관 확대를 요구했다.


서울시와 구청장협의회는 22일 오전 서울시청에서 이같은 내용을 골자로 한 '서울시·자치구 지방재정 공동선언'을 발표하며 지방재정 자율성 보장을 촉구했다.

오세훈 서울시장. 연합뉴스

오세훈 서울시장. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

지방자치 30주년을 맞아 발표한 이번 공동선언문에는 저출생·고령화와 도시기반시설 노후화 급증으로 재정 지출이 급격히 늘고 있는 서울시의 상황이 반영됐다. 더욱이 정부가 최근 발행한 소비쿠폰의 경우, 정부는 정책 비용을 지방자치단체와 협의와 동의 없이 통보했다. 국고보조율 역시 전국 17개 시·도 중 서울만 유일하게 75%를 적용하고 나머지 시·도는 90%를 적용, 서울시와 자치구의 부담이 무려 5800억원에 달했다.

이날 오 시장과 참석자들은 공동선언문에 서명하고 ▲지속가능 서울 ▲지방자치 미래 ▲차등보조 개선 메시지 보드판을 들고 서울의 재정 자율성이 대한민국 지방자치의 미래라고 강조했다. 서강석 구청장협의회장은 "지방재정은 정부와 달리 적자 재정이 원칙적으로 불가해 주민 편의와 복리 증진에 필요한 사업을 축소할 수밖에 없는 악순환이 지속되고 있다"며 "지자체 자치재정권 확대는 더 이상 미룰 수 없는 시대적 과제"라고 말했다.


선언문 발표 후에는 서울시와 서울연구원이 공동주최하는 '민선지방자치 30주년 기념 지방재정 포럼'이 이어졌다. 포럼은 '지방재정 자율성 강화와 자치재정권 확대'를 주제로 자치재정권의 현황과 개선방안에 대해 전문가들의 열띤 토론과 논의가 진행됐다.


포럼은 최호정 서울특별시의회 의장과 김태균 행정1부시장 축사에 이어 ▲김홍환 한국지방세연구원 연구위원 ▲전성만 한국지방행정연구원 지방재정연구센터장 ▲강석 서울시 재정기획관의 주제 발표와 참석자 종합토론 순으로 진행됐다. 김홍환 한국지방세연구원 연구위원은 '자치재정권의 현주소와 과제'를, 전성만 한국지방행정연구원 지방재정연구센터장은 '지방재정 운영의 자율성과 자치재정권의 확대 필요성'을, 강석 서울시 재정기획관은 '서울시 재정 역차별 사례와 개선 방향'을 주제로 토론에 나섰다.

서울시는 포럼에서 제시된 지방재정 및 자치재정권 확대를 위한 다양한 제언을 국회와 중앙부처에 강력히 건의할 계획이다. 아울러 시도지사협의회 및 지방재정·행정학회, 전문가 등과 협력해 지속적인 개선을 도모한다는 계획이다. 오 시장은 "지방자치는 30년간 시민의 삶과 함께 성장해왔지만 재정 자율성만은 제자리"라며 "서울의 재정 자율성은 곧 대한민국 지방자치의 미래"라고 강조했다. 이어 "서울시와 자치구가 한목소리로 공정한 보조와 자율적 재정 운영을 요구하는 이 선언이 제도개선의 실질적 전환점이 되도록 끝까지 책임 있게 추진하겠다"고 말했다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'기싸움 살벌' 공식석상서 대놓고 저격…점입가경 'HBM4 삼국지'[칩톡] '기싸움 살벌' 공식석상서 대놓고 저격…점입가경 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

수사 당국이 숙제를 내줬다

"중국은 왜 전쟁을 선호할까" 전지현 대사에 中 '발칵'

"지혜, 지안이도 있는데" 이름찾기 대박난 과자…아이유도 도전했지만

판치는 유사수신…왜 피해자가 ‘수사 숙제’를 떠안게 됐나

"여성 유방암 진료 급증…40·50대가 절반 이상"

영국·캐나다·호주, 팔레스타인 국가 승인…유엔 151개국

성과급 양극화…대기업 18만원 오를 때 중기 9000원 올라

새로운 이슈 보기