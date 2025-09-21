본문 바로가기
강원도, '제6회 멸종위기 동·식물 페스티벌' 26~28일 개최

이종구기자

입력2025.09.21 09:02

홍천군 북방면 자연환경연구공원서 열려
자연의 소중함 느낄 수 있는 전시·체험 프로그램 무료 운영

강원특별자치도 자연환경연구공원은 오는 26일부터 28일까지 3일간 홍천군 북방면 성동리 일원 자연환경연구공원에서 '제6회 멸종위기 동·식물 페스티벌'을 개최한다고 21일 밝혔다.

'제6회 멸종위기 동·식물 페스티벌' 포스터. 강원특별자치도 제공

이번 행사는 사라져 가는 멸종위기 동·식물을 주제로 다양한 전시와 체험 거리를 제공한다. 금개구리, 물방개, 나도풍란 등 살아 있는 멸종위기 동·식물과 표본을 관찰할 수 있으며, 평소 접하기 힘든 동·식물을 직접 관찰하고 체험할 수 있다.


또한 ▲한반도 희귀식물 세밀화 ▲백두대간 자생식물 종자 Art-SEM 전시 ▲기후변화 취약 산림식물 사진전 등 전시 행사와 함께 ▲식물로 만드는 손수건 탁본 ▲업사이클링 야생화 화분 만들기 ▲VR 승마 체험 등 체험 프로그램이 운영된다. 이와 더불어 마술 공연, 버블쇼 등 어린이와 가족이 함께 즐길 수 있는 특별 공연도 무료로 진행된다.

안수동 강원특별자치도 자연환경연구공원 소장은 "이번 페스티벌이 가족과 함께하는 이색적인 체험의 장이 되어 즐거운 추억을 남기고, 환경보호의 중요성을 되새길 수 있는 소중한 기회가 되기를 바란다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
