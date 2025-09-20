▲김진기(건국대 국어국문학과 교수·전 한국일보 기자·향년 63세)씨 별세, 김수남씨 남편상, 김종민·김종하씨 부친상 = 19일 건국대병원 장례식장 202호실, 발인 22일 오전 7시30분, 장지 성남장례문화원.
오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"또 공공 주도? 국민은 안속는다…이재명 주택대책... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[부고]김진기(건국대 국어국문학과 교수)씨 별세
2025년 09월 20일(토)
▲김진기(건국대 국어국문학과 교수·전 한국일보 기자·향년 63세)씨 별세, 김수남씨 남편상, 김종민·김종하씨 부친상 = 19일 건국대병원 장례식장 202호실, 발인 22일 오전 7시30분, 장지 성남장례문화원.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"뚱보 되는 지름길" 이 음식, 한때 셰프가 솜씨 낸 고급요리… '1.3㎜에 담긴 비밀' [맛있는 이야기]
"호텔은 1300만원, 아파트 베란다는 55만원"…중고 거래까지 번진 불꽃축제 '명당 쟁탈전'
"또 공공 주도? 국민은 안속는다…이재명 주택대책은 文 실패의 데자뷔"
이준석, 李대통령 "여적여" 발언 직격…"특정 성별 환심 사려다, 본심 튀어나와"
굳게 닫힌 방에서 악취가…흉가 답사하다 "시신 찾았어요" 그 유튜버, 또 발견했다
호텔은 1300만원·아파트 베란다는 55만원…중고 거래까지 번진 불꽃축제 '명당 쟁탈전'
"'귀멸의 칼날' 보면 매국노?"…450만 관객 돌파 속 우익 논란 '솔솔'
"나 내일쯤 아플 듯?"…품앗이 진단서로 무단 결근한 공보의 대거 적발
美 유명가수 차에 방치된 10대 소녀 시신…연인 정황 나왔다
한국男 97% "日여성과 연애 의향있어"…女는 "글쎄요"
채소·과일값 내리니 축산·수산물 들썩…추석 제수용품 평균 33만원