트럼프 정부의 새 보도지침…"승인 없이 취재 시 출입증 취소"

미국 도널드 트럼프 2기 행정부가 국방부 출입 기자들에게 사전에 보도 허용 승인을 공식적으로 받은 내용만 취재하겠다는 서약서를 요구하기로 했다.

19일(현지시간) 미국 주요 언론들은 트럼프 행정부가 이와 같은 내용을 포함한 취재 보도지침을 발표하고 서약서 서명을 거부하는 국방부 출입 기자들의 출입증을 취소하기로 했다고 보도했다. 보도지침은 총 17쪽 분량으로, 국방부가 '보안 위협'으로 판단한 기자의 출입증을 임의로 취소할 수 있다는 내용이 포함돼 있다. 새 취재 보도 지침은 다음 주부터 바로 적용된다.

비밀 정보는 물론이고 비밀로 분류되지 않은 정보도 "적절한 승인권을 지닌 공무원"이 사전에 명시적 보도 허용 승인을 내리지 않으면 취재가 허용되지 않는다. 아울러 이런 정보에 대한 취재를 시도할 경우 출입증 취소 사유까지 된다. 국방부 출입 기자들은 청사 내에서 이동할 수 있는 구역이 제한된다. 또 보도 허용 사전승인이 내려지지 않은 정보를 입수하려고 시도하지 않겠다는 서약서를 작성해야 한다.

피트 헤그세스 국방부 장관은 엑스(X·옛 트위터)에서 "기자들이 보안시설 내에서 돌아다니는 일이 더는 허용되지 않는다"며 "출입증을 패용하고 규칙을 따르든지, 아니면 집에 가라"라고 밝혔다.

케이티 펠로 컬럼비아대 언론자유 문제연구소 '나이트 퍼스트 어멘드먼트 인스티튜트' 송무 담당 부국장은 월스트리트저널(WSJ)에 "표현의 자유와 언론 자유에 대한 트럼프 행정부의 광범위한 공격의 일부"라며 "정부가 '승인'한 내용만 싣는 기자는 보도하는 것이 아니라 뭔가 다른 일을 하는 것"이라고 비판했다.

언론인 단체 '내셔널 프레스 클럽'(NPC)은 성명서에서 "우리 군에 관한 뉴스가 먼저 정부 승인을 받아야만 한다면 공중(公衆)이 독립적 보도를 접하지 못하게 된다는 것"이라며 "이는 모든 미국인이 경각심을 가져야 할 문제"라고 지적했다.

트럼프 행정부가 2기 임기를 시작하고 헤그세스 장관이 1월 하순에 취임한 이래 몇 달간 국방부는 군 관계자들과 기자들 사이의 직접 접촉을 제한하는 조처를 하고 있다. WSJ은 헤그세스 장관이 취임 다음 달인 2월에 기존 유력 언론사들의 국방부 상주 공간을 없애버리고 '우파 대안매체' 들과 진보성향 인터넷 신문 허프포스트에 상주 공간을 마련해줬다고 전했다.

또 국방부 기자실에는 '펜타곤 출입 기자들'이라는 이름으로 주요 출입 언론사 기자들 30명의 사진이 걸린 액자가 벽면에 전시돼 있었으나, 새 취재 보도 지침이 발표된 19일에는 모든 액자 자리가 텅 비어있었다고 외신은 전했다. 그 자리에는 "현재 업데이트 중"이라는 프린트 용지 한 장이 붙어 있다고 알려졌다.

한편 18일에도 트럼프 대통령은 "언론은 나에게 나쁜 보도만 쏟아낸다"면서 "그런데도 방송 면허를 받고 있다. 어쩌면 면허를 박탈해야 할지도 모른다"라고 말했다.





