"바그람 기지 되찾겠다"…美, 4년만에 아프간 복귀 노린다

트럼프 “아무 대가 없이 바그람 넘겨줬다”

실현 가능성은 미지수…현실적 제약 따라

도널드 트럼프 미국 대통령이 2021년 철수 당시 포기한 아프가니스탄 바그람 공군기지를 되찾는 방안을 추진하고 있는 것으로 전해졌다.

연합뉴스는 20일 CNN 등 외신을 인용, 트럼프 행정부가 최근 수개월간 바그람 기지 반환 방안을 검토해왔다고 보도했다.

트럼프 대통령과 행정부 고위 당국자들은 바그람 기지가 중국과의 전략적 경쟁, 아프가니스탄 내 광물자원 접근, 대테러 거점 확보에 유용하다고 판단하는 것으로 알려졌다.

트럼프 대통령은 공개석상에서 "우리는 바그람을 아무 대가 없이 넘겨줬다"며 "그 기지를 되찾기를 원한다"고 말했다. 그는 특히 기지와 중국 간 거리가 약 1시간 거리(800㎞)라는 표현을 사용)라며 중국 관련 전략적 이유를 강조했다.

바그람 기지는 2001년 이후 아프간 주둔 미군의 핵심 기지였으나 2021년 미군 철수 이후 탈레반이 장악했다. 특히 미군의 기습적으로 철수하는 과정에서 자폭 테러가 발생해 미군 13명과 민간인 170여명이 사망하는 등 대혼란이 벌어지기도 했다.

트럼프 대통령은 당시 철수와 관련해 과거 행정부의 결정들을 비판하며 바그람을 남겨두지 않았어야 한다고 주장해왔다. 트럼프 측은 기지를 재확보하면 중국의 움직임을 감시하고, 아프간의 희토류·광산 개발에 접근하며, IS(이슬람국가) 등 극단주의 조직을 겨냥한 대테러 전진기지로 활용할 수 있다고 보고 있다.

다만 백악관과 국무부는 기지 반환 논의의 구체적 진행 상황에 대해 즉각적인 입장을 내지 않고 있다.

그러나 기지 재점령에는 중대한 장애물이 존재한다는 지적이 많다. 사실상 '아프간 재침공' 수준의 대규모 병력 투입이 불가피하다는 것이 현지 언론의 분석이다. 또한 미군의 재주둔이 현지 정세와 주변 강대국과의 힘겨루기 양상을 복잡하게 만들 가능성도 있다.

전문가들은 바그람 반환 추진이 전략적·정치적 의도와 현실적 제약이 충돌하는 사안이며, 외교적 협상·군사적 준비·지역 안보 고려를 모두 요구하는 복합적 과제라고 평가하고 있다.





