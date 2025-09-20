오세훈 "이재명 정부 주택대책은 문재인 실패의 데자뷔"

"文정부 3.3만호 공공주택, 실제는 2200호뿐"

"공공 만능주의 이념에 시장 원리 외면"

오세훈 서울시장이 이재명 정부의 주택 공급 정책을 "실패한 과거의 반복"이라고 강도 높게 비판하며 "국민들은 더 공수표에 속지 않는다"고 지적했다.

오 시장은 19일 자신의 페이스북에 올린 글에서 정부가 공공 주도 주택 공급 정책을 다시 꺼내든 데 대해 "이재명 정부의 주택 공급 대책은 한마디로 '똑같은 실패를 반복하겠다'는 것"이라고 직격했다.

그는 "문재인 정부가 공공 주도로 서울 3만 3000호를 공급하겠다고 큰소리쳤지만, 실제 추진된 건 겨우 2200호"라며, "참담한 실패작이었는데도 이재명 정부는 또다시 '공공 주도' 카드를 꺼내 들었다. 학습 효과라곤 전혀 보이지 않는다"고 지적했다.

오 시장은 공공 주도 모델이 현실적으로 주택 공급의 해법이 될 수 없다고 강조했다. 그는 "지난 20년 서울 주택 공급 현실을 보면 해법은 나와 있다. 민간 88.1%, 공공 11.9%. 10배 가까운 압도적 격차"라며 "그나마 '공공'으로 분류된 11.9% 가운데 LH 등 중앙정부가 주도한 분량은 2.2%에 불과하다"고 밝혔다.

이어 "그런데도 이재명 정부는 공공 만능주의라는 이념에 매몰돼 모든 것을 주도하겠다고 나서고 있다"며 현 정부가 비효율적 정책 기조에서 벗어나지 못하고 있다고 주장했다.

오 시장은 서울시가 추진 중인 '민간 주도-공공 지원' 모델을 대안으로 제시했다. 그는 "공공의 진짜 역할은 민간이 빠르게 공급할 수 있도록 규제를 풀고 절차를 간소화하는 것"이라며, "서울시가 신속 통합기획으로 5년 걸리던 절차를 약 2년 6개월로 줄이고 24만 5000가구 공급 기반을 마련한 것이 바로 그 성과"라고 설명했다.

그러면서 "이러한 원리를 모르니 이재명 정부가 '특단의 대책'이라고 내놓아도 시장 반응은 오히려 거꾸로 흐르는 것 아니겠느냐"고 꼬집었다.

오 시장은 끝으로 "주택 공급은 이념이 아니라 성과로 말해야 한다"며 "국민들은 더 이상 '공수표'에 속지 않는다. 같은 실패를 되풀이하는 데자뷔는 이제 그만해야 할 때"라고 강조했다.





