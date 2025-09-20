본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

트럼프-시진핑, 경주서 APEC 회담…13년 만의 동시 방한

이선애기자

입력2025.09.20 09:26

시계아이콘01분 02초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2시간 대화…트럼프 "내년 방중, 시진핑도 적절한 시점 방미"
틱톡 美 사업 매각에 의견 접근…트럼프 "시 주석 신사적"
3개월 만의 정상 통화, "미중 협력 필수" 강조

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 다음 달 말 한국 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 만난다. 트럼프 대통령의 재집권 이후 첫 대면이자, 미·중 정상이 함께 한국을 찾는 것은 2012년 핵안보정상회의 이후 13년 만이다.


두 정상의 회동은 2019년 일본 오사카 G20 정상회의 이후 약 6년 만으로, 이번 APEC 정상회의는 세계 외교 무대에서 '최대 이벤트'로 떠오를 전망이다.

트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석.

트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석.

AD
원본보기 아이콘

트럼프 대통령은 19일(현지시간) 시 주석과 약 2시간 동안 통화한 뒤 자신의 소셜네트워크서비스(SNS) '트루스 소셜'에 "경주에서 열리는 APEC 정상회의에서 만나기로 했다"며 "양측 모두 이 만남을 고대하고 있다"고 밝혔다.

10월31일부터 이틀간 열리는 이번 회의에서 두 정상이 정식 회담을 가질지, 약식 회동에 그칠지는 아직 불투명하다. 그러나 트럼프 2기 출범 이후 첫 미·중 정상 대면이라는 점에서 그 의미가 크다.


트럼프 대통령은 또 "내년 초 중국을 방문하고, 시 주석도 적절한 시기에 미국을 찾기로 합의했다"고 발표했다. 이 일정이 성사되면 미국 대통령의 방중은 2017년 트럼프 1기 이후 8년 만이 된다.


이번 경주 회동과 내년 방중은 무역 갈등, 반도체와 희토류 수출 규제, 아·태 지역 안보 불안 등 굵직한 현안에서 접점을 찾는 계기가 될 수 있다는 기대를 낳고 있다.

트럼프 대통령은 이날 기자들과 만나 "무역, 펜타닐, 우크라이나 전쟁, 틱톡 매각 문제에서 진전을 이뤘다"며 시 주석과의 대화를 긍정적으로 평가했다. 그는 틱톡 매각과 관련해 "시 주석에게 감사하다. 그는 신사였다"고 말하며 사실상 합의가 도출됐음을 시사했다.


틱톡 매각은 오라클 등 미국 투자자 컨소시엄이 지분 대부분을 확보해 운영권을 맡는 방식이 유력하다. 이는 지난해 미 의회가 제정한 '틱톡 금지법'의 대안으로 추진돼 왔으며, 트럼프 대통령은 매각 협상 시간을 벌기 위해 금지법 시행을 12월 16일까지 유예한 바 있다.


시 주석도 통화 후 "미·중 관계는 매우 중요하다. 양측은 공동 번영할 수 있다"며 대화를 건설적으로 평가했다. 이번 통화는 트럼프 대통령 재집권 이후 두 번째, 올해 들어 세 번째로 이뤄진 정상 간 직접 소통이다.





이선애 기자 lsa@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"머리 진짜 잘 썼네"…500개 이름 넣었더니 '대박' 매출 3배 폭등한 '이 과자' "머리 진짜 잘 썼네"…500개 이름 넣었더니 '대박'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"10만원 한 번 더" 1차 소비쿠폰 효과 이어간다…22일부터 2차 신청

"감기 아닐지도…" 10월부터 유행하는 '이 감염병'

네팔 사태 주시하는 中…무너져가는 일대일로 사업

"혁신 없어도 아이폰은 아이폰" 새벽부터 '오픈런'…외국인도 '북적'

"우리 엄마보다 젊어보여"…93세 이길여 총장 놀라운 근황

"출근길 첫 차가 11시라고?"…'오세훈표' 한강버스 엇갈린 반응

채소·과일값 내리니 축산·수산물 들썩…추석 제수용품 평균 33만원

새로운 이슈 보기