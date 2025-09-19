"30만원 환급" 소식에 우르르…'디지털온누리' 다운로드 1위 차지

상생페이백 접수 첫날 79만명 신청

환급 받는 '디지털온누리' 앱 다운로드 폭증

최대 30만원까지 환급받을 수 있는 '상생페이백' 신청이 시작되면서 관련 모바일 앱인 '디지털 온누리'가 앱스토어 다운로드 순위 1위에 오르며 주목을 받고 있다.

디지털 온누리상품권 앱인 '디지털 온누리'가 19일 오전 앱스토어 다운로드 순위에서 1위를 차지했다. 이는 지난 15일부터 시작된 정부의 소비지원 정책 '상생페이백' 신청 영향으로 풀이된다.

상생페이백은 지난해 월평균 카드 소비액보다 올해 9월부터 11월 사이 소비액이 늘어 경우, 증가분의 20%를 환급해주는 제도다. 환급 금액은 월 최대 10만원씩 3개월간 최대 30만원까지 가능하며, 전통시장 및 상점가 등에서 사용할 수 있는 디지털 온누리 상품권으로 제공된다. 이 때문에 디지털 온누리 앱에 가입이 돼 있어야 환급금을 받을 수 있다.

이와 더불어 중소벤처기업부는 상생페이백 시행을 기념해 디지털 온누리 앱에서 5만원 이상 상품권을 충전하면 추첨을 통해 1만명에게 1만원 상당의 상품권을 추가로 증정하는 이벤트도 오는 30일까지 진행한다. 이런 부가 혜택 역시 앱 인기 상승에 영향을 미친 것으로 보인다.

상생페이백은 2024년 국내에서 본인 명의의 신용카드나 체크카드를 사용한 이력이 있는 만 19세 이상의 국민 및 외국인이라면 누구나 신청할 수 있다.

정책의 인기는 실제 수치로도 나타나고 있다. 중기부에 따르면, 5부제 접수 첫날인 15일 하루 동안 무려 약 79만명이 신청을 완료했다. 신청은 주민등록번호 끝자리를 기준으로 20일까지 진행되며, 마지막 날인 20일에는 모든 대상자가 신청할 수 있다.

접수 첫날 신청자를 기준으로 지원 대상자 여부와 지난해 월평균 카드 실적은 이틀 후인 17일 오전부터 알림톡으로 안내한다. 올해 9월1일부터 누적 카드 실적은 상생페이백 누리집 '페이백 및 소비복권 조회하기' 메뉴에서 18일부터 확인할 수 있다.

다만 중소·소상공인 지원이라는 사업 취지에 따라, 백화점·아울렛·대형마트·기업형 슈퍼마켓·대기업 프랜차이즈 직영점 등에서의 소비는 사용 실적에서 제외된다. 소비 실적에 따른 페이백은 다음 달 15일에 지급되며, 환급받은 온누리상품권은 받은 날부터 5년 동안 13만개 가맹점에서 사용할 수 있다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



