HDC현산, 무재해 달성 협력사에 포상 지급

포상금 항목 신설해 협력사와 상생 도모

HDC현대산업개발은 안전 최우선 문화 정착을 위해 무재해 달성에 이바지한 협력업체에 포상을 지급했다고 19일 밝혔다.

HDC현대산업개발은 협력업체와 현장 안전 관리를 강화하고 안전 최우선 문화 정착을 위해 무재해 달성에 이바지한 협력업체에 포상을 지급했다.(사진 오른쪽 네 번째 조태제 HDC현대산업개발 CSO). HDC현대산업개발 제공 AD 원본보기 아이콘

HDC현대산업개발은 이날 대연 디아이엘(THE I.L), 창원 센트럴 아이파크 현장에서 무재해 100만 시간 달성에 이바지한 협력업체를 대상으로 무재해 달성 인증서를 수여하고 상생협력기금을 통해 포상금을 지원했다.

행사에는 조태제 대표이사(CSO)를 비롯한 HDC현대산업개발 임직원들과 6개 협력업체 대표가 참석했다. 이번 시상식은 무재해 달성에 기여한 협력업체를 격려하며, 협력사와 현장 안전 관리를 강화하고 근로자들의 안전 관련 의식을 높이는 데 의의가 있다.

최근 HDC현대산업개발은 무재해 포상 기준 내 협력업체 포상금 항목을 개설했다. 신설된 항목에 따라 HDC현대산업개발은 무재해 배수와 기여도 등을 바탕으로 선별된 협력업체에 상생협력 기금을 활용한 포상을 지급한다.

조태제 HDC현대산업개발 대표이사는 "무재해는 현장의 모든 관계자가 자발적으로 안전을 위해 노력하고 지속해서 상호 협력하며 이뤄낸 것"이라며 "앞으로도 협력업체와 상생하며 모든 관계사와 더불어 안전을 최우선으로 하는 현장 문화를 구축할 것"이라고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



