성관계 요구 거절에 앙심…인도 돌진 16세 소녀 목숨 앗아간 美 30대

뉴욕서 성희롱 후 차량 보복

가해자는 음주·면허 정지 상태

미국 뉴욕에서 한 30대 남성이 10대 소녀에게 성적인 요구를 했다가 거절당한 뒤, 가족들과 함께 있던 소녀를 차량으로 치어 숨지게 한 사건이 발생했다. 가해 남성은 당시 음주 상태였으며, 면허가 정지된 상태에서 운전한 것으로 확인됐다.

뉴욕포스트는 지난 14일(현지시간) 오전 2시 30분경, 퀸스 엘름허스트의 루스벨트 애비뉴와 91번가 교차로 인근에서 16세 소녀 조애니 고메스 알바레스가 SUV 차량에 치여 현장에서 숨졌다고 보도했다. 가해자는 38세의 에드윈 크루스 고메스로, 체포 당시 혈중알코올농도가 기준치를 훨씬 넘는 만취 상태였으며, 운전면허 역시 정지돼 있었다.

사건은 피해자 가족이 식당을 나서는 과정에서 발생했다. 고메스는 피해자와 그의 어머니에게 다가가 성적인 언행을 했고, "성관계를 하고 싶다"는 등 모욕적인 발언을 서슴지 않았다. 이에 분노한 피해자의 의붓아버지가 고메스를 향해 강하게 항의했고, 두 사람 사이에는 곧장 격렬한 몸싸움이 벌어졌다. 주변 시민들의 중재로 물리적 충돌은 일시적으로 멈췄고, 피해자 가족은 현장을 떠나려 했다.

그러나 고메스는 곧바로 자신의 차량에 올라탔고, 인도로 돌진해 피해자 가족을 덮쳤다. 그가 몰던 SUV는 곧장 피해자 쪽으로 돌진했고, 소녀는 기둥과 차량 사이에 끼어 현장에서 사망했다. 피해자의 어머니 역시 다리에 큰 부상을 입고 병원으로 이송됐다. 현장을 담은 CCTV 영상과 목격자들의 사회관계망서비스(SNS) 영상에는 사고 직후 어머니가 딸의 시신 앞에 주저앉아 울부짖는 모습이 그대로 담겼다.

고메스는 수사 과정에서 "내가 그들에게 부적절한 말을 했던 것 같다"며 혐의를 일부 인정했다. 검찰은 그의 행동을 단순한 사고로 보지 않고 계획적인 공격으로 판단, 2급 살인을 포함해 차량 과실치사, 음주운전, 살인미수 등 복수의 중범죄 혐의를 적용했다.

검찰은 "피해자는 도망칠 수 없는 상태에서 공격당했고, 사건의 잔혹성은 매우 크다"며 엄중한 처벌이 불가피하다고 강조했다. 가해자는 현재 보석 없이 구금되어 있으며, 첫 재판은 오는 20일 열릴 예정이다. 유죄가 확정될 경우 그는 최소 25년에서 최고 무기징역까지 선고받을 수 있다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



