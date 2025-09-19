반려동물과 함께하는 특별한 축제… 롯데몰 동부산점, 펫 페스티벌 개최

20∼21일, 반려인-반려동물 함께 다채로운 체험 프로그램



전국 최대 규모 펫 프렌들리 복합문화공간 '펫스퀘어' 기반

롯데몰 동부산점은 오는 20일부터 21일까지 이틀간 반려동물과 반려인이 함께 즐길 수 있는 '펫 페스티벌'을 개최한다.

이번 행사는 단순한 쇼핑 이벤트를 넘어, 반려동물을 가족처럼 여기는 '펫팸족(펫＋패밀리)'을 위한 소통과 교감의 장으로 기획됐다.

올바른 반려동물 문화 정착을 도모하는 동시에, 반려인 고객에게 차별화된 경험을 제공하는 것이 목표다.

롯데몰 동부산점은 전국 최대 규모의 펫프렌들리 시설을 갖춘 복합 쇼핑몰로, 약 2480㎡(약 750평) 규모의 펫파크와 반려견 동반 식사가 가능한 '펫그라운드', '펫모차 대여 서비스', 그리고 펫카페·유치원·스파 등 토탈 펫케어 서비스를 아우르는 '코코스퀘어'를 운영 중이다.

이처럼 쇼핑과 휴식, 체험을 한자리에서 즐길 수 있는 독보적인 시설은 반려인들에게 새로운 라이프스타일을 제시하고 있다.

이번 펫 페스티벌은 ▲반려동물 개인기 경연 ▲강아지 패션왕 선발대회 ▲온 가족이 참여하는 레크리에이션 등 다채로운 프로그램으로 꾸며진다.

참가자들에게는 다양한 경품이 제공되며, 펫 용품 플리마켓, 반려동물 건강 상담, 간식·목걸이 만들기 무료 체험 이벤트 등 풍성한 부대행사도 함께 진행된다.

롯데몰 동부산점 윤형진 점장은 "반려동물이 이제는 가족의 일원으로 자리 잡은 만큼, 롯데몰 동부산점은 펫프렌들리 문화 확산을 선도하는 공간으로서 앞으로도 관련 서비스를 지속적으로 확대해 나갈 것"이라며 "반려인과 반려동물 모두가 함께 즐길 수 있는 특별한 경험을 꾸준히 제공하겠다"고 말했다.

영남취재본부 김철우 기자



