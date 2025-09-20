‘청주 롯데캐슬시그니처’ 견본주택 9월 오픈 예정

청주시 주거 중심에 새로운 프리미엄 아파트 '청주 롯데캐슬시그니처' 견본주택이 오픈을 앞두고 있다. 충청북도 청주시 흥덕구 강서동 일원에 들어서는 '청주 롯데캐슬시그니처'가 9월중 본격적인 분양에 나선다.

'청주 롯데캐슬시그니처'는 총 962세대 규모로 조성되며, 이 중 일반분양 459세대가 공급된다. 전용면적 67㎡, 76㎡, 84㎡ 타입으로 구성돼 다양한 수요층을 만족시킬 수 있는 실속 있는 평면을 갖췄다.

'청주 롯데캐슬시그니처'는 교통, 생활, 교육, 미래 가치까지 모든 요소를 아우르는 입지를 자랑한다. 광역 교통 핵심 허브로 주목받는 충청권 광역급행철도 CTX(예정)를 비롯해 오송역(KTX, SRT), 청주공항, 청주 고속·시외버스터미널 등 압도적인 광역 교통망을 자랑하며, 강서IC, 청주IC, 서청주IC, 제2순환도로, 가로수로 등으로 사통팔달 교통 환경까지 갖췄다.

생활 인프라도 눈길을 끈다. 단지 인근에는 커넥트 현대, 롯데아울렛, 롯데마트, NC백화점 등 청주의 중심 상업·문화시설이 밀집해 있어 원스톱 생활이 가능하다. 또한 강서초, 서현초, 서현중 등 우수한 학군과 높은 진학률을 자랑하는 교육환경까지 갖춰 수요자들의 선호도가 높다.

미래 가치 또한 주목된다. 단지는 청주 강서테크노시티 일반산업단지 조성의 최대 수혜지로, 세종·오송·옥산·오창·청주 산업단지를 잇는 핵심 교통 허브 입지에 들어서 향후 가치 상승이 기대된다.

롯데캐슬 브랜드 프리미엄 역시 빼놓을 수 없다. '청주 롯데캐슬시그니처'는 남향 위주의 특화설계와 탁트인 조망, 세대별 채광과 통풍을 고려한 설계가 적용됐다. 중앙광장과 녹지공간, 그리고 골프연습장, 피트니스 클럽, 작은도서관, 키즈플레이라운지 등 다채로운 커뮤니티 시설이 마련돼 입주민의 삶의 품격을 높인다.

'청주 롯데캐슬시그니처'는 청주시에서 최고 수준의 교통·생활·교육 인프라를 모두 갖춘 대단지로, 지역 내 새로운 리딩단지로 떠오를 전망이다. 견본주택 오픈이 임박한 만큼 예비 청약자들의 관심이 더욱 집중되고 있으며, 청주의 새로운 주거 중심을 이끌 단지로 기대감이 최고조에 달하고 있다. 견본주택은 사업지 인근인 청주시 흥덕구 가로수로 일원에 위치한다.





