영남

안전 ‘첫걸음’… 울산시, ‘가족과 함께하는 안전체험’ 행사 20일 개최

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.20 08:50

울산대공원서 5세 이상 어린이·초등생 둔 가족 대상

12개 공간 유형별 체험과 안전글짓기 대회 등 진행

울산시는 20일 오전 10시 울산대공원 SK광장에서 '2025년 가족과 함께하는 안전체험' 행사가 개최된다고 전했다.


이번 행사는 어린이들에게 실생활에 적용할 수 있는 유용한 안전 지식을 전달하고 가족 구성원 간 안전공감대를 높이기 위해 마련됐다.

행사는 울산안전생활실천시민연합이 주관하고, 5세 이상 어린이와 초등학생을 둔 100여 가족(400여명)을 대상으로 진행된다.


안전 체험은 총 12개의 부스에서 △교통안전 △소방안전 △선박안전 △가스안전 △산업안전 △자전거안전 △지진 △다중밀집인파 등 재난 유형별 체험을 할 수 있다.


또 △심폐소생술 △호신술 △소화기 사용법 △음주고글체험 등 생활밀착형 안전 수칙도 배울 수 있다.

아울러, 안전글짓기 대회와 어린이를 위한 알레르기 반응 검사 등 다양한 부대행사도 함께 마련해 행사의 풍성함을 더한다.


울산시 관계자는 "어린이들이 재난과 위험 상황에서 스스로를 보호하는 방법을 배우고, 가족 구성원 모두가 함께 안전에 대한 인식을 공유함으로써 생활 속에서 자연스럽게 안전수칙을 실천하는 계기가 되길 기대한다"라고 말했다.

울산시청.

울산시청.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

