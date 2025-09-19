공급만 늘리면 뭐하나…LH 공공주택, 입주 늘수록 가구당 하자도 2배 증가

국토위 권영진 의원 "숫자보다 품질 경쟁 집중해야"

이재명 정부가 9·7 대책을 통해 LH 직접 시공 물량 등 한국토지주택공사(LH) 주도의 공공주택 공급을 늘리겠다고 밝힌 가운데 최근 5년간 공공주택 입주 물량이 늘어날수록 가구당 하자 건수도 큰 폭으로 증가한 것으로 나타났다. LH의 하자 저감 역량 개선 없이는 공급 확대가 곧바로 품질 저하로 이어질 수 있다는 지적이 나온다.

19일 국회 국토교통위원회 소속 권영진 국민의힘 의원이 LH로부터 제출받은 자료에 따르면 2021년부터 올해 8월까지 공공주택에서 발생한 일반하자는 153만7942여건에 달한다.

가구당 평균 하자 건수는 2021년 5.75건, 2022년 5.08건, 2023년 5.39건에서 지난해 9.56건으로 급증했다. 올해 8월 기준으로도 9.78건에 달해 증가세가 이어졌다.

같은 기간 LH의 입주 물량은 2021년 4만4143가구에서 2022년 4만7863가구, 2023년 6만1147가구, 지난해 5만1938가구로 증가 추세였다. 입주물량이 늘어날수록 공공주택 1가구당 하자의 양이 급증하면서 공공주택 질적수준은 하락하고 있는 셈이다.

유형별로 보면 건축 분야 하자가 압도적이었다. 창호공사 하자 발생 건수는 30만7558건으로, 모든 분야 하자 유형 중 가장 많았다. 도배공사가 19만2636건으로 그 뒤를 이었다. 기계분야에서는 위생설비(3만8467건), 전기분야는 조명기구(3만7301건), 통신분야는 홈네트워크(9692건)에서 하자가 가장 많았다.

중대하자도 최근 5년간 1979건 발생했다. 건축물 누수(619건)가 중대하자 건수가 가장 많았고, 조명기구 불량(618건), 배관 누수(394건) 순으로 나타났다.

의원실은 "공공주택 하자가 끊이지 않는 근본적 이유는 사업 구조와 관리 여건에 있다"고 지적했다. "민간보다 공사비를 적게 들이는 만큼 시공과 감리에 구멍이 생기기 쉽다"는 것이다. 이어 "향후 공공주택의 시공과 감리의 역량 개선을 위한 획기적인 방안이 요구된다"고 했다.

권영진 의원은 "이번 정부의 9.7 대책으로 LH 주도 공공주택 공급 물량이 대폭 늘어날 것으로 예상된다"며 "물량이 늘수록 하자도 함께 증가하고 있다는 점은 향후 더 큰 문제를 예고하는 것"이라고 했다. 권 의원은 "양적 공급 성과도 중요하지만 국민이 체감할 수 있는 주거 품질 향상이 더 중요하다"고 했다.

그러면서 "이제는 LH가 숫자 경쟁력보다는 품질 경쟁력을 키워야 한다"며 "LH는 공공주택의 하자 저감과 품질 제고에 최선의 노력을 기울여야 한다"고 했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



