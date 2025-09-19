본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

진안군, 26~28일 홍삼축제서 '페이백 행사'

호남취재본부 김우관기자

입력2025.09.19 11:53

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"홍삼·수삼·농특산물 소비 촉진"

전북 진안군홍삼한방클러스터사업단이 오는 26~28일 열리는 '2025 진안홍삼축제'에서 페이백 행사를 진행한다.

진안홍삼축제 페이백 행사 포스터. 진안군 제공

진안홍삼축제 페이백 행사 포스터. 진안군 제공

AD
원본보기 아이콘

19일 군에 따르면 이번 페이백 행사는 홍삼·수삼·농특산물 소비 촉진과 지역 상권 활성화를 위해 마련됐으며, 축제장을 찾은 방문객이 진안홍삼·수삼·농특산물을 구매할 경우 결제 금액 일부를 '진안고원행복상품권'으로 돌려주는 소비자 환원형 이벤트다.


행사 기간 동안 구매 실적에 따라 (5만원 이상 1만원, 10만원 이상 2만원, 15만원 이상 3만원, 20만원 이상 4만원, 1인당 최대 4만원까지 지급) 차등 지급된다. 단, 축제 행사장 내 홍삼 수삼 농특산물 판매관에서 구입 시에만 해당된다.

신청 방법은 해당 상품 구매 후 행사장 부스에 영수증 및 신분증을 제시하면 된다. 군은 페이백이 지역 상품권으로 지급되기 때문에 지역 내 가맹점에서 자유롭게 사용할 수 있어 소비자 만족도와 지역경제 선순환 효과를 동시에 거둘 것으로 기대하고 있다.


김정배 클러스터사업단장은 "진안홍삼축제는 전국 유일의 홍삼 축제로, 품질 좋은 진안홍삼과 농특산물을 합리적인 가격에 만날 수 있는 기회다"며 "페이백 혜택을 통해 소비자는 실속을 챙기고, 생산자는 판매 활력을 얻어 지역경제에도 힘이 될 것이다"고 말했다.




호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"머리 잘 썼네"…500개 이름 넣었더니 '대박' 매출 3배 폭등한 '이 과자' "머리 잘 썼네"…500개 이름 넣었더니 '대박' 매출... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"혁신 없어도 아이폰은 아이폰" 새벽부터 '오픈런'…외국인도 '북적'

휠체어 탄 김건희, 구속 후 병원서 첫 포착…전자발찌도 착용

"원하는 이름 나올 때까지 칸쵸 싹쓸이"…때아닌 품절대란에 '매출 3배 폭등'

"우리 엄마보다 젊어보여"…93세 이길여 총장 놀라운 근황

전한길과 '尹 석방' 논의한 찰리 커크?…SNS달군 사진에 AFP "조작"

압색 당한 국힘, "조희대 의혹, 고발·손배" 맞불…민생협의 순연

한강버스 운항 첫날 '만석' 행진… 4300명 탔다

새로운 이슈 보기