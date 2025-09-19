진안군, 26~28일 홍삼축제서 '페이백 행사'

"홍삼·수삼·농특산물 소비 촉진"

전북 진안군홍삼한방클러스터사업단이 오는 26~28일 열리는 '2025 진안홍삼축제'에서 페이백 행사를 진행한다.

진안홍삼축제 페이백 행사 포스터. 진안군 제공

19일 군에 따르면 이번 페이백 행사는 홍삼·수삼·농특산물 소비 촉진과 지역 상권 활성화를 위해 마련됐으며, 축제장을 찾은 방문객이 진안홍삼·수삼·농특산물을 구매할 경우 결제 금액 일부를 '진안고원행복상품권'으로 돌려주는 소비자 환원형 이벤트다.

행사 기간 동안 구매 실적에 따라 (5만원 이상 1만원, 10만원 이상 2만원, 15만원 이상 3만원, 20만원 이상 4만원, 1인당 최대 4만원까지 지급) 차등 지급된다. 단, 축제 행사장 내 홍삼 수삼 농특산물 판매관에서 구입 시에만 해당된다.

신청 방법은 해당 상품 구매 후 행사장 부스에 영수증 및 신분증을 제시하면 된다. 군은 페이백이 지역 상품권으로 지급되기 때문에 지역 내 가맹점에서 자유롭게 사용할 수 있어 소비자 만족도와 지역경제 선순환 효과를 동시에 거둘 것으로 기대하고 있다.

김정배 클러스터사업단장은 "진안홍삼축제는 전국 유일의 홍삼 축제로, 품질 좋은 진안홍삼과 농특산물을 합리적인 가격에 만날 수 있는 기회다"며 "페이백 혜택을 통해 소비자는 실속을 챙기고, 생산자는 판매 활력을 얻어 지역경제에도 힘이 될 것이다"고 말했다.





