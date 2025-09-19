본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[포토] 민주당 창당 70주년 기념식

김현민기자

입력2025.09.19 11:09

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] 민주당 창당 70주년 기념식
AD
원본보기 아이콘

정청래 더불어민주당 대표와 권노갑 창당70주년기념사업추진공동위원장을 비롯한 상임고문단이 19일 국회 의원회관에서 열린 창당 70주년 기념식 '국민과 함께, 당원과 함께 민주 70'에서 애국가를 부르고 있다. 2025.9.19 김현민 기자





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"머리 잘 썼네"…500개 이름 넣었더니 '대박' 매출 3배 폭등한 '이 과자' "머리 잘 썼네"…500개 이름 넣었더니 '대박' 매출... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"혁신 없어도 아이폰은 아이폰" 새벽부터 '오픈런'…외국인도 '북적'

휠체어 탄 김건희, 구속 후 병원서 첫 포착…전자발찌도 착용

"원하는 이름 나올 때까지 칸쵸 싹쓸이"…때아닌 품절대란에 '매출 3배 폭등'

"우리 엄마보다 젊어보여"…93세 이길여 총장 놀라운 근황

전한길과 '尹 석방' 논의한 찰리 커크?…SNS달군 사진에 AFP "조작"

압색 당한 국힘, "조희대 의혹, 고발·손배" 맞불…민생협의 순연

한강버스 운항 첫날 '만석' 행진… 4300명 탔다

새로운 이슈 보기