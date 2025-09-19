본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

여수시, 20~21일 '여자만갯벌노을체험행사'

호남취재본부 허선식기자

입력2025.09.19 11:39

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

소라면 해넘이길 일원…갯벌체험·공연 축제

전남 여수시(시장 정기명)는 오는 20~21일 이틀간 소라면 해넘이길 일원에서 '제16회 여수여자만갯벌노을체험행사'를 개최한다고 19일 밝혔다. 이번 행사는 여자만의 황홀한 석양과 갯벌 생태, 문화를 체험하며 가을 바다의 정취를 만끽할 수 있도록 준비됐다.

오는 20~21일 여수 소라면 해넘이길 일원에서 '제16회 여수여자만갯벌노을체험행사'가 열린다. 여수시 제공

오는 20~21일 여수 소라면 해넘이길 일원에서 '제16회 여수여자만갯벌노을체험행사'가 열린다. 여수시 제공

AD
원본보기 아이콘

대표 체험 프로그램으로는 대나무 망둥어 낚시, 바지락 캐기, 맨손 고기잡이, 복개도 보물찾기 등이 마련돼 아이들과 가족 단위 관람객이 직접 참여할 수 있다.


올해는 학생 사생대회와 청소년 댄스 페스티벌의 수상 인원을 확대하고, 갯벌노을 사진 콘테스트와 맨손 전복 따기 체험을 새롭게 추가해 참여자들에게 한층 특별한 추억을 선사할 예정이다.

또 ▲노을 가요제 ▲노을 음악회 ▲행복버블벌룬쇼 ▲갯벌 오징어게임 등 새로운 무대 프로그램이 준비돼 다양한 즐길 거리를 제공한다. 이외에도 ▲가족 아스팔트 그림그리기 ▲노을 페이스페인팅 ▲비누 만들기 ▲프리마켓 등 부대행사도 운영된다.


정기명 시장은 "여자만의 갯벌과 노을을 배경으로 한 이번 행사는 단순한 축제를 넘어 자연과 사람, 환경이 어우러지는 의미 있는 시간으로 준비했다"며 "많은 시민과 관광객이 안전하고 즐겁게 참여해 가을의 낭만과 함께 여수의 매력을 만끽하시길 바란다"고 말했다.




호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"머리 잘 썼네"…500개 이름 넣었더니 '대박' 매출 3배 폭등한 '이 과자' "머리 잘 썼네"…500개 이름 넣었더니 '대박' 매출... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"혁신 없어도 아이폰은 아이폰" 새벽부터 '오픈런'…외국인도 '북적'

휠체어 탄 김건희, 구속 후 병원서 첫 포착…전자발찌도 착용

"원하는 이름 나올 때까지 칸쵸 싹쓸이"…때아닌 품절대란에 '매출 3배 폭등'

"우리 엄마보다 젊어보여"…93세 이길여 총장 놀라운 근황

전한길과 '尹 석방' 논의한 찰리 커크?…SNS달군 사진에 AFP "조작"

압색 당한 국힘, "조희대 의혹, 고발·손배" 맞불…민생협의 순연

한강버스 운항 첫날 '만석' 행진… 4300명 탔다

새로운 이슈 보기