휠체어 탄 김건희, 구속 후 병원서 첫 포착…전자발찌도 착용

환자복 차림으로 휠체어…발목에는 전자발찌

"혈압 낮아져 어지러움 호소…외래 진료 신청"

재판 회피 의혹에…"건강 상관없이 출석할 것"

구속 수감 중인 김건희 여사가 외부 진료를 위해 병원에 방문한 모습이 포착됐다. 언론에 김 여사의 모습이 포착된 것은 지난 6월12일 서울남부구치소에 수감된 이후 처음이다.

최근 서울 동작구의 한 대형병원에서 김 여사가 휠체어를 탄 채 직원의 보조를 받으며 진료실로 들어가는 모습이 포착됐다. MBN 보도 화면 캡처 AD 원본보기 아이콘

18일 MBN은 최근 김 여사가 서울 동작구의 한 대형병원에서 휠체어를 탄 채 직원의 보조를 받으며 진료실로 이동하는 모습을 보도했다. 구치소 수감자가 입는 환자복 차림의 김 여사는 마스크와 안경을 착용하고 있었다. 이동 도중 카메라를 의식해 시선을 피하는 모습도 포착됐다. 담요로 가려진 손목에는 수갑을 차고 있던 것으로 추정된다. 김 여사의 왼쪽 발목에는 전자발찌가 채워져 있었다. 2023년 이후 구치소 수감자의 외부 병원 진료 시 전자발찌 착용이 의무화됐다.

이날 김 여사 측은 "극심한 저혈압으로 인해 구치소 관내 병원에서 외래 진료를 받았다"고 밝혔다. 최근 김 여사는 최근 저혈압 증세가 악화해 구치소에 외래 진료를 신청한 것으로 알려졌다. 측근들에 따르면 김 여사의 혈압은 35, 최고 70 수준으로, 어지러움을 느끼고 쓰러지는 등 전실신 증상을 보였다.

서울남부구치소는 외부 진료 필요성을 판단하고자 혈액 검사를 진행했다고 설명했다. 김 여사 측 변호인은 "구치소에서 혈압을 2번 쟀다"며 "장기 부전 가능성이 있어서 혈액 검사까지 했다. 내일모레 혈액 검사 결과가 나오면 외래 진료 허가 여부를 알 수 있을 거로 예상한다"고 했다.

재판 회피 의혹에…김 여사 측 "건강 상태와 관계없이 반드시 출석"

윤석열 전 대통령이 안과 진료를 받기 위해 경기 안양시에 있는 한 병원을 찾은 모습. MBN 보도 화면 캡처 원본보기 아이콘

앞서 윤석열 전 대통령 또한 구속 상태에서 병원을 찾는 장면이 드러난 바 있다. 이번에 공개된 김 여사의 모습과 유사하게 휠체어에 앉은 모습이었다. 윤 전 대통령은 악화한 건강을 이유로 최근 재판에 출석하지 않고 있다. 이 때문에 김 여사 또한 같은 방식으로 재판 출석을 피하려는 것 아니냐는 관측이 제기됐다. 그러나 김 여사 측은 "건강 상태와 관계없이 재판에는 반드시 출석할 예정"임을 강조했다.

김 여사의 첫 공판기일은 오는 24일 오후 2시10분이다. 민중기 특별검사팀은 지난달 29일 김 여사를 자본시장법 위반(도이치모터스 주가조작 의혹), 정치자금법 위반(명태균 공천개입 의혹), 특정범죄가중처벌법상 알선수재(건진법사·통일교 청탁 의혹) 혐의로 구속기소 했다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>