두산건설, 2025년 하반기 신입사원 공개채용

한진주기자

입력2025.09.19 09:47

건축·기계·전기·토목·안전·현장관리·영업·재무 등 모집
서류 접수 19일부터 30일 오후 6시까지

두산건설이 2025년도 하반기 신입사원 공개채용을 실시한다고 19일 밝혔다.


두산건설, 2025년 하반기 신입사원 공개채용
모집 분야는 건축시공, 기계시공, 전기시공, 토목시공, 안전, 현장관리, 영업, 재무, 경영지원(노무사)이다.

지원 자격은 △4년제 대졸 이상자(2026년 2월 졸업예정자 포함) △어학 기준 충족자 △병역필 또는 면제자로 해외여행에 결격 사유가 없는 자다. 모집 분야의 전공·자격요건 외에도 동등한 전문성을 갖춘 자는 지원 가능하다. 안전과 경영지원(노무사) 분야는 관련 자격증이 필수로 요구된다.


채용 절차는 서류전형과 AI 역량검사, 1·2차 면접 순으로 진행된다. 최종 합격자는 오는 12월 말 입사 예정이다. 서류 접수 기간은 19일 오전 10시부터 오는 30일 오후 6시까지다. 자세한 사항은 두산건설 채용 홈페이지에서 확인할 수 있다.


1960년에 창립된 두산건설은 올해 창립 65주년을 맞는 건설사로 대한민국 건설산업의 역사와 함께 성장해왔다. 대표 브랜드 '위브(We've)'와 고급 주거 브랜드 '더제니스(The Zenith)'를 보유하고 있다. 국내 최초 민간제안 철도사업인 신분당선의 대표사로 노선의 기획부터 설계, 투자, 시공까지 사업의 모든 과정을 수행했고 준공 이후 자회사인 네오트랜스를 통해 신분당선을 운영 중이다.

두산건설은 최근 호실적을 바탕으로 다양한 분야의 인재 채용에 나선다. 지난해에는 투명경영을 바탕으로 10년 만에 최대 실적을 달성했고 임직원들과 성과를 공유하기 위해 최대 영업이익의 10%를 성과급으로 지급하고 있다.


두산건설은 "올해 창립 65주년을 맞아 미래 성장 동력을 함께 만들어갈 인재를 영입하고자 한다"며 "채용 과정에서 매년 관심과 호응이 확대되고 있는 만큼, 도전정신과 열정을 가진 지원자들의 많은 관심과 지원을 기대한다"고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
