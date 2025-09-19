희림종합건축, 조지아 수도 트빌리시 럭셔리 호텔 설계 수주

'포시즌스호텔' 기술력으로 랜드마크 짓는다

동유럽 시장 본격 공략

희림종합건축사사무소(희림)가 유럽 조지아의 수도 트빌리시에 들어서는 럭셔리 호텔의 설계를 맡으며 동유럽 시장 공략을 본격화한다.

조지아 트빌리시 럭셔리 호텔 조감도. 희림종합건축사사무소.

희림은 조지아 트빌리시 중심부인 대통령궁 앞 부지에 조성되는 대형 호텔 개발사업의 설계 계약을 체결했다고 19일 밝혔다. 희림은 풍부한 호텔 설계 경험과 기술력, 창의적인 아이디어 등에서 높은 평가를 받아 최종 설계사로 선정됐다.

이번에 개발되는 호텔은 글로벌 럭셔리 호텔 브랜드가 운영할 예정이다. 수영장, 연회장, 카지노 등 다양한 편의시설을 갖춘 최고급 호텔로 조성된다. 희림은 2026년 초까지 마스터플랜과 콘셉트 설계를 완료하고, 본 설계를 거쳐 2029년 그랜드 오픈을 목표로 프로젝트를 추진한다.

희림 측은 호텔이 완공되면 트빌리시의 관광 및 비즈니스 수요를 흡수하는 동시에, 과거 아제르바이잔 바쿠에 설계한 크레센트 호텔처럼 도시를 대표하는 상징적인 랜드마크로 자리매김할 것으로 기대하고 있다.

희림은 호텔 디자인, 리노베이션, 컨설팅 등 호텔 전 분야에서 세계적 수준의 기술력과 국내 최다 프로젝트 수행 경험을 보유하고 있다. 국내에서는 포시즌스호텔 서울, 안다즈 서울 강남, 그랜드조선 부산 등을 설계했다. 해외에서는 호주 웨스틴호텔 퍼스, 아제르바이잔 크레센트호텔, 베트남 인터콘티넨탈 하노이 랜드마크72 등 다수의 글로벌 프로젝트를 성공적으로 수행한 바 있다.

희림 관계자는 "현재 조지아는 수도 트빌리시를 중심으로 고급 호텔 및 리조트 개발이 활발히 추진되고 있다"며 "아제르바이잔과 조지아 등지에서 쌓아온 신뢰와 네트워크를 바탕으로 동유럽 시장 전반으로 수주 기회를 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr



