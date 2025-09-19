롯데百 부산본점, 추석 앞두고 ‘상생 판매전’ 개최

롯데백화점 부산본점, 9월 19일∼25일 동행축제 상생 판매전 개최



중소기업 소상공인 브랜드 참여, 리빙 상품부터 추석 선물세트까지

롯데백화점이 중소벤처기업부가 주관하는 9월 동행축제를 맞아 중소기업·소상공인 상생 판매전을 진행한다.

롯데백화점 부산본점은 오는 9월 19일부터 25일까지 동행축제 상생 판매전을 개최한다.

이번에 진행되는 중소벤처기업부 9월 동행축제는 전국 온·오프라인 소비 채널을 통해 열리는 소비 촉진 행사로, 역대 최대 규모인 2만 9000여개 사가 참여하며 144개의 지역 행사가 순차적으로 진행되는 대규모 행사다.

롯데백화점 부산본점 역시 이번 동행축제에 적극 동참해 대기업·소상공인·전통시장이 하나가 되는 '동행 마켓'을 선보인다.

10여개의 중소기업 브랜드가 참여해 키링, 애견 의류, 액세서리, 쿠키, 한국 전통 문양 스크런치·댕기 세트, 저자극 샤워 장갑 등 다양한 품목을 선보인다.

특히 유정아트갤러리, 기장유통 등 부산 지역 업체도 참여해 주병 추석 선물 세트, 가공 미역 상품 등 다양한 추석 선물 세트를 마련해 눈길을 끈다.

온누리상품권 증정 행사도 진행한다. 행사장에서 5만원 또는 10만원 이상 구매 시 온누리상품권 5000원권 또는 만원권을 선착순으로 증정한다.

이번 행사는 지난 9월 9일부터 11일까지 롯데백화점 잠실점에서도 열렸다.

롯데백화점 부산본점 김상우 점장은 "이번 동행축제 참여를 통해 여러 소상공인 브랜드가 소비 채널을 확대할 기회가 될 것으로 보고 있으며, 앞으로도 다양한 상생 모델을 기획하고 실천해 나갈 수 있도록 하겠다"고 말했다.

롯데백화점 부산본점 동행축제 포스터. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



