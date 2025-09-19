뉴욕증시, 금리인하·기술주 강세에 상승…인텔 25% 폭등

파월 "위험 관리" 발언에 내렸다 반등

인텔, 엔비디아 투자에 급등…기술주 랠리

실업수당 청구는 4년 만에 최대 감소

미국 뉴욕 증시의 3대 지수가 18일(현지시간) 일제히 상승세다. 전날 미 연방준비제도(Fed)가 금리 인하를 재개한 데 이어, 인텔이 엔비디아로부터 투자를 받는다는 소식에 30% 가까이 급등하면서 기술주 전반에 매수세가 몰리고 있다.

이날 뉴욕 주식시장에서 오전 10시58분 현재 블루칩 중심의 다우지수는 전 거래일보다 125.42포인트(0.27%) 상승한 4만6143.74를 기록 중이다. 대형주 중심의 S&P500지수는 35.84포인트(0.54%) 오른 6636.19, 기술주 중심의 나스닥지수는 220.598포인트(0.99%) 뛴 2만2481.924에 거래되고 있다.

종목별로는 인텔이 25.56% 급등세다. 엔비디아가 인텔에 50억달러를 투자해 반도체 공동 개발을 추진한다는 소식이 인텔 주가를 끌어올리는 흐름이다. 엔비디아도 3.04% 뛰고 있다. 마이크로소프트(MS)는 0.26% 오르는 중이고, 페이스북 모회사 메타와 테슬라는 각각 1.23%, 0.92% 강세다.

앞서 전날 Fed는 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 연방기금금리를 연 4.0~4.25%로 0.25%포인트 인하하기로 결정했다. 이는 지난해 12월 금리 인하 이후 9개월간 동결 기조를 유지하다 단행한 조치다. 최근 고용 지표 부진이 배경이 됐다. Fed는 또한 연내 두 차례의 추가 금리 인하 가능성을 시사했다. 올해 남은 10월과 12월 회의에서 각각 0.25%포인트 금리를 인하할 수 있다는 의미다. 이는 지난 6월 점도표 전망보다 한 차례 늘어난 수준이다. 2026년과 2027년에는 각각 0.25%포인트씩 1회 인하가 예상됐다.

제롬 파월 Fed 의장은 이번 결정을 두고 "위험 관리 차원의 인하"라고 설명했다. 이에 따라 연속적인 금리 인하에 대한 확신이 약화, 전날 투자자들의 기대감이 다소 꺾였지만 시장은 하루 만에 다시 상승세로 돌아섰다.

블랑케 샤인 웰스 매니지먼트의 로버트 샤인 매니징 디렉터·파트너는 "Fed는 주가가 사상 최고치를 기록하고 경제가 여전히 성장하고 있는 시기에 금리를 인하하고 있다"며 "이는 주식 시장에 긍정적"이라고 평가했다.

이날 발표된 고용 지표는 안정적인 모습을 보였다. 이날 미 노동부에 따르면 지난주(9월7~13일) 신규 실업수당 청구 건수는 23만1000건으로 집계됐다. 전주(26만4000건) 보다 3만3000건 줄어든 수치로, 4년 만에 가장 큰 감소폭을 기록했다. 블룸버그 예상치(24만건) 역시 밑돌았다. 2주 이상 실업수당을 신청한 계속 실업수당 청구 건수는 8월31일~9월6일 기준 192만건으로 전주(192만7000건)보다 소폭 줄었다. 시장 전망치(195만건)도 하회했다. 최근 증가세를 보였던 흐름과는 대조적인 결과다.

달러 가치는 오르고 있다. 주요 6개국 통화 대비 미 달러화 가치를 나타내는 달러 인덱스는 전일 대비 0.5% 상승한 96.06을 기록중이다.

국채 금리는 상승세다. 글로벌 채권 금리 벤치마크인 10년 만기 미 국채 금리는 전일 대비 4bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.12%, 통화정책에 민감한 2년 만기 미 국채 금리는 전일 보다 3bp 상승한 3.57%선에서 움직이고 있다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



