남양주시 “연차별 시행계획 점검 민관협력 실효성 제고”

시, 3차 지역사회보장 대표협의체 회의 개최

경기 남양주시(시장 주광덕)는 18일 시청 여유당에서 '2025년 제3차 지역사회보장협의체 대표협의체 회의'를 개최하고 연차별 시행계획을 점검했다고 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 18일 시청 여유당에서 '2025년 제3차 지역사회보장협의체 대표협의체 회의'를 개최하고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 회의는 공공 위원장인 주광덕 시장과 김도묵 민간 위원장을 비롯한 위촉·당연직 위원 20명이 참석한 가운데, △협의체 운영세칙 및 복무규정 개정 결과 보고 △2025년 연차별 시행계획 모니터링 결과 보고 △2025년 연차별 시행계획 변경안 심의·의결 순으로 진행됐다.

특히, 이번 회의에서는 '2025년 지역사회보장 연차별 시행계획'의 상반기 추진 실적을 점검하고 체감도 높은 사회보장사업 추진을 위해 필요한 변경 사항이 심도 있게 논의됐다.

주광덕 시장은 "지역사회보장계획 모니터링은 계획이 실행력을 갖추고 실질적인 성과를 내도록 하는 필수적인 과정"이라며 "민관이 함께 고민하고 의견을 나누는 과정을 통해 지역의 사회보장 수준이 향상될 것"이라고 말했다.

시는 이번 회의에서 논의된 내용을 바탕으로 하반기 사업 추진 및 결과 평가 과정을 정교하게 조율하고, 2026년도 연차별 시행계획 수립에도 반영해 민관협력의 실효성을 높여나간다는 방침이다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>