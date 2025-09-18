본문 바로가기
Dim영역
부동산
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

“굳건한 안보가 기업의 토대”…우오현 SM그룹 회장, 주한미군전우회 감사패

오유교기자

입력2025.09.18 16:58

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

매년 1억 원 후원·전현직 장병 격려
조형물 건립·연구 활동도 참여
주한미군 4성 장군 서명 담은 ‘16 STAR Salute’ 전달
“기업 성장의 근간은 안보”…안보 분야 사회적 책임 강조

우오현 SM그룹 회장이 한미 친선외교와 한미동맹 발전에 기여한 공로를 인정받아 주한미군전우회(KDVA)로부터 감사패를 받았다.

우오현 SM그룹 회장(오른쪽)이 로버트 에이브럼스 주한미군전우회장(전 한미연합사 사령관)에게 감사패를 받은 뒤 기념촬영을 하고 있다. SM그룹.

우오현 SM그룹 회장(오른쪽)이 로버트 에이브럼스 주한미군전우회장(전 한미연합사 사령관)에게 감사패를 받은 뒤 기념촬영을 하고 있다. SM그룹.

AD
원본보기 아이콘

SM그룹은 지난 17일 서울 중구 웨스틴 조선 서울에서 한미동맹재단과 주한미군전우회 공동 주관으로 열린 '우오현 SM그룹 회장 초청 한미동맹 특별 간담회'에서 우 회장이 감사패를 받았다고 18일 밝혔다. 이날 간담회에는 우 회장을 비롯해 로버트 에이브럼스 주한미군전우회장, 임호영 한미동맹재단 이사장 등 50여 명이 참석했다.


이번에 전달된 감사패는 '16 STAR Salute'라는 이름이 붙었다. 이는 한미연합사 사령관을 지낸 미군 4성 장군 4명을 상징하는 별 16개와 이들의 친필 사인이 담긴 상징물이다. 역대 사령관들이 한미동맹 발전에 헌신한 인물에게 최고의 예우와 존경을 담아 전달하는 것으로 알려졌다.

우 회장은 기업 활동의 근간이 되는 안보를 위해 매년 1억 원씩을 한미동맹재단에 후원하며 전·현직 장병들을 격려하는 데 앞장서 왔다. 또한 한국전쟁 참전 미군 용사 추모 조형물 건립, 안보 교육 및 연구 활동 등 다양한 관련 사업에도 적극적으로 동참해왔다. 우 회장은 "굳건한 안보는 대한민국 기업들이 경제와 산업의 영토를 키워나가는 토대이자 근간"이라며 "앞으로도 국방과 안보 분야에서 기업이 할 수 있는 다양한 사회적 책임을 발굴해 실천하겠다"고 소감을 밝혔다.


한편 우 회장은 지난 1월 도널드 트럼프 미국 대통령 2기 취임식에 참석했을 당시 워싱턴 D.C.의 한국전 참전용사 기념비에 헌화하고 한미경제연구소(KEI)를 방문하는 등 민간 차원의 경제 외교 활동을 꾸준히 펼쳐왔다.




오유교 기자 5625@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"크록스 신지 말래서 12만원 썼는데" 뿔난 스타벅스 직원들 때아닌 집단소송 "크록스 신지 말래서 12만원 썼는데" 뿔난 스타벅... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"결국 화장실도 교대로" 끼임사고 이후 노동 강도만 높아졌다

"크록스 금지에 12만원 썼는데…" 스타벅스 직원들 소송

저속노화 열풍에 셀럽들 극찬 이어지더니…1위 오른 '이것'

뚱뚱한 게 낫다?…'건강의 적' 반전 결과

"원수는 외나무 다리에서"…박근혜·조희대 쓰리샷 올린 최민희 표정 보니

혹평 쏟아지더니 반전…품절대란이라는 '이 모델'

안전자산 새 주인공 등장?…올해 '금'보다 더 반짝인 '은'

새로운 이슈 보기