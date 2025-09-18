본문 바로가기
文 북미회담 촉구 "김정은-트럼프, 다시만나 결실맺길"

유제훈기자

입력2025.09.18 15:48

"9.19 복원, 남북관계 개선 출발점"

문재인 전 대통령은 18일 "김정은 북한 국무위원장을 연내 만나고 싶다는 도널드 트럼프 미국 대통령의 북미대화 의지를 환영하며 이른 시일 내 성사되길 바란다"면서 "지금이야말로 트럼프 대통령의 평화에 대한 의지와 리더십을 전 세계에 보여줄 때"라고 말했다.


문 전 대통령은 이날 9·19 평양공동선언·남북군사합의 7주년 기념식을 하루 앞두고 공개한 기념사를 통해 "두 지도자가 다시 만나 그때 못한 평화의 결실을 맺을 때"라면서 이같이 밝혔다.

문재인 전 대통령이 19일 오후 서울 영등포구 63빌딩에서 열린 9·19 평양공동선언 5주년 기념식에서 인사말을 하고 있다. 사진=사진공동취재단

문 전 대통령은 아울러 김 위원장을 향해 "김 위원장의 결단이 지금 이 시기에도 평화의 열쇠가 될 수 있다"며 "용기 있는 결단을 다시 한번 보여주길 기대한다"고 강조했다.

문 전 대통령은 아울러 새 정부 대북정책과 관련 "무엇보다 가장 시급하고 중요한 것은 9·19 남북군사합의 복원"이라며 "남북군사합의 복원은 한반도 상황을 안정적으로 관리하고, 남북관계를 개선하는 출발점이 될 것"이라고 했다.


문 전 대통령은 윤석열 정부 시절 남북관계와 관련 "남북관계는 회복이 어려울 정도로 망가졌다. 9·19 군사합의는 파기됐고 오물 풍선과 확성기 방송 등 상호 간의 적대행위가 상승작용을 일으키며 언제 전쟁이 터질지 모르는 상황으로 치달았다"면서 "심지어 비상계엄의 명분을 만들기 위해 북한을 도발해서 공격을 유도하려 한 정황까지 드러났다. 사실이라면 실로 충격적이고, 천인공노할 사악한 일인 만큼, 철저하게 진상이 규명돼야 할 것"이라고 말했다.


이어 그는 "군사적 긴장 완화와 신뢰 구축은 모든 평화 프로세스의 전제조건으로, 북미 대화의 원활한 추진을 위해서도 꼭 필요한 일"이라면서 "남북한 사이에 당장 전방위적인 대화 재개가 어렵다면, 먼저 9.19 남북군사합의의 복원부터 논의해 나가길 바란다"고 했다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
