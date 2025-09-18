SM백셀 배터리사업부문, 5년 연속 무교섭 임단협 타결

"노사 상호보완자적 관계 발전 계기"

SM그룹의 제조부문 계열사 SM벡셀 배터리사업부문은 임금 및 단체협약(임단협)을 5년 연속 노사 간 별도 교섭 없이 타결했다고 18일 밝혔다.

SM벡셀 배터리사업부문 최세환 대표(왼쪽)와 안효용 노동조합위원장이 18일 오전 경북 구미시 본사에서 열린 2025년도 임금 및 단체협약(임단협) 체결식에서 기념촬영을 하고 있다. SM그룹 AD 원본보기 아이콘

SM벡셀 배터리사업부문은 이날 오전 경북 구미시 본사에서 2025년도 임단협 체결식을 열었다. 이 자리에는 최세환 대표, 안효용 노동조합위원장 등 노사 양측 대표와 임직원들이 참석했다.

SM벡셀 배터리사업부문은 2021년부터 매년 임단협을 무교섭으로 타결했다. SM그룹은 이를 계기로 노사가 상호보완적인 동반자 관계로 발전해 지속가능한 성장과 다양한 가치를 창출해 나갈 것으로 기대하고 있다.

최 대표는 "5년 연속 임단협 무교섭 타결은 임직원 모두가 함께 성장할 수 있다는 신뢰의 토대 위에서 가능했다"며 "이를 발판 삼아 혁신·책임·지속가능성을 핵심 가치로 고효율 솔루션 개발, 친환경 공정 도입, 글로벌 경쟁력 강화라는 경영과제 수행에 구성원 전체의 힘을 모아 나가겠다"고 말했다. 이어 "건강한 노사관계 정립은 물론 협력사, 지역사회와 함께 호흡하는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영에도 박차를 가하겠다"고 덧붙였다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



