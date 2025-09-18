본문 바로가기
캐나다은행 기준금리 2.5%로 인하…美관세 정책 우려

오수연기자

입력2025.09.18 14:07

시계아이콘00분 42초 소요
추가 인하에는 신중

캐나다 중앙은행인 캐나다은행이 17일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 정책에 따른 경제 및 노동시장 타격에 기준금리를 0.25%포인트 인하했다.


캐나다은행은 이날 통화정책 회의를 열고 기준금리인 익일물 레포(Repo·환매조건부채권) 금리를 2.50%로 0.25%포인트 인하했다고 밝혔다.

티프 맥클렘 캐나다은행 총재. 로이터연합뉴스

티프 맥클렘 캐나다은행 총재. 로이터연합뉴스

원본보기 아이콘

이는 지난 3월 이후 처음으로 금리를 인하한 것이다. 캐나다은행은 작년 6월 첫 금리 인하 사이클을 시작한 뒤 3월까지 총 7회 기준금리를 인하했다. 이후 3회 연속 2.75%에서 금리를 동결해왔다.

블룸버그 통신은 이날 인하 결정에 대해 대다수 경제학자의 예상과 일치한다고 밝혔다.


티프 맥클렘 캐나다은행 총재는 이날 모두발언에서 "경제가 약화하고 인플레이션 상승 위험이 줄어들었기 때문에 금리를 인하하는 게 향후 전개될 위험에 대한 균형을 개선하는데 적절하다고 판단했다"고 밝혔다.


다만 향후 추가 금리 인하 가능성에 대해서는 신중한 태도를 취했다. 앞선 금리 동결 후 성명에서는 추가 인하 필요성에 대해 언급한 바 있다.

캐나다은행은 향후 정책 방향에 대해 "신중하게 나아갈 것이며 그 과정에서 위험 요인과 불확실성에 특별한 주의를 기울일 것"이라고 밝혔다. 또 "무역 환경 변화로 인한 혼란은 경제 활동에 부담을 주는 동시에 비용 증가 요인으로 작용할 것"이라고 했다.


지난 2분기 캐나다의 실질 국내총생산(GDP)은 전기 대비 1.6%(연율 환산 기준) 감소해 7개 분기 만에 첫 역성장을 기록했다. 이는 수출과 기업 투자 감소 영향으로 미국의 관세 부과와 무역 불확실성이 영향을 미쳤다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
