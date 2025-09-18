본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

"새정부 과제 선제 대응"… 울산시, RE100 산업단지 추진 TF회의

영남취재본부 김용우기자

입력2025.09.18 13:45

시계아이콘00분 54초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

울산시가 18일 오후 2시 시청 제1별관 3층 회의실에서 '알이100 산업단지 추진 전담팀 회의'를 연다.

새 정부 중점 국정과제로 선정된 이 산업단지 추진에 선제적으로 대응하기 위한 전략 회의다.

이번 회의는 정부가 추진하는 특별법 제정 과정에서 울산의 지역 여건과 현황이 반영될 수 있도록 제도 개선 방안을 사전에 발굴하고 상향식 입법을 건의하기 위해 마련됐다.

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

18일 산업단지 기본구상 연구 용역 착수

울산시가 18일 오후 2시 시청 제1별관 3층 회의실에서 '알이(RE)100 산업단지 추진 전담팀(TF) 회의'를 연다. 새 정부 중점 국정과제로 선정된 이 산업단지 추진에 선제적으로 대응하기 위한 전략 회의다.


이번 회의는 정부가 추진하는 특별법 제정 과정에서 울산의 지역 여건과 현황이 반영될 수 있도록 제도 개선 방안을 사전에 발굴하고 상향식 입법을 건의하기 위해 마련됐다.

회의는 이재곤 도시국장을 비롯해 울산시와 울산연구원 관계자 등 10여명이 참석한 가운데 연구 용역 협약 체결, 부서별 추진상황 보고, 현안관련 자유토론 등으로 진행된다.


이날 착수하는 'RE100 산업단지 기본구상(안) 연구 용역'은 울산연구원에서 이달 착수해 내년 말 완료 예정이며 사업비는 1억원이다.


주요 연구 내용은 산업단지 여건 기초조사, 후보지 발굴 및 입지타당성 분석, '알이(RE)100 산업단지 및 에너지 신도시 조성과 지원에 관한 특별법' 제정에 울산시의 여건이 반영될 수 있는 제도적 방안 검토와 제도개선 건의과제 발굴 등을 수행하게 된다.

TF는 울산시의 도시계획, 국가산업단지, 에너지산업 관련 부서와 울산연구원 도시공간·경제산업 분야 전문가들로 구성됐다.


주요 역할은 올해 말로 예정된 특별법 제정 시까지 제도 개선 과제 발굴과 중앙부처 협의를 진행한다. 또 내년 이후에는 'RE100 산업단지 지정'을 위한 공모 신청 등 후속 절차에도 나설 계획이다.


'RE100 산업단지'는 기업들의 재생에너지 수요를 100% 충족시키는 동시에 지역의 재생에너지 잠재량을 최대한 활용하는 산업단지다.


지난 7월 10일 대통령실 수석보좌관 회의에서 'RE100 산업단지 추진방안'이 발표된 이후 제21대 새 정부의 중점 국정과제로 지정됐다.


정부는 연내 산업단지 조성 방안 마련과 특별법 제정안을 내놓는 것을 목표로 지난 7월 16일 산업통상자원부·국토교통부 등 관계 부처가 참여하는 범정부 TF를 구성했다.


울산시도 이에 발맞춰 지난 7월 25일자로 관계 부서와 울산연구원 등이 참여하는 TF를 꾸리고 이날 첫 번째 회의를 개최한다.

울산시청.

울산시청.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

코스피, 美 금리인하에 외인·기관 순매수 전환 효과…사상 최고치 경신 코스피, 美 금리인하에 외인·기관 순매수 전환 효... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"차라리 뚱뚱한 게 낫다"…8만명 대상 조기사망위험 조사해보니

"원수는 외나무 다리에서"…박근혜·조희대 쓰리샷 올린 최민희 표정 보니

고민정, 오세훈 한강버스에 "2시간이면 제주 다녀오겠다"

"크록스 신지 말래서 12만원 썼는데" 뿔난 스타벅스 직원들 때아닌 집단소송

저속노화 열풍에 셀럽들 극찬 이어지더니…푸드검색 1위 오른 '이것'

안전자산 새 주인공 등장?…올해 '금'보다 더 반짝인 '은'

국악에 빠진 과자회사 회장님…윤영달의 '예술 경영론'

새로운 이슈 보기