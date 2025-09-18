지씨씨엘, BIX 2025서 IR 피칭 네트워킹 행사 개최 및 단독 부스 전시 참가

글로벌 임상시험 검체 분석 기관 지씨씨엘이 다음달 15일부터 17일까지 코엑스에서 개최되는 국내 최대 바이오 컨벤션인 '바이오플러스-인터펙스 코리아 2025'(BIX 2025)에서 단독 부스로 참가한다고 18일 밝혔다. 같은달 16일에는 단독 IR 피칭 및 네트워킹 이벤트를 주최한다.

한국제약바이오협회가 주최하는 이번 BIX 2025는 기조강연, 전문 세션, 전시, 파트너링 미팅, 리셉션 등 다양한 프로그램으로 진행되며, 15개국 300개 기업이 참여해 역대 최대 규모인 550여 개 부스로 꾸려진다.

지씨씨엘은 행사 둘째 날인 다음달 16일 오후 4시, 코엑스 2층 스튜디오159에서 'GCCL과 함께하는 IR 피칭 & 네트워킹 이벤트'를 단독 주최한다. 이번 행사에는 국내외 제약·바이오 기업과 투자사 100여명이 참가해 혁신 기술과 비즈니스 모델을 직접 확인하고, 미래 성장을 위한 전략적 파트너십을 모색할 수 있다. 본 행사는 제약·바이오 기업들의 IR 발표와 자유로운 네트워킹으로 진행될 예정이며, 현재 해당 행사에 참가하고자 희망하는 참가자를 모집하고 있다.

또한 행사 기간동안 지씨씨엘은 대형 단독 전시부스를 운영하며, 중앙검사실(Central Lab), 바이오분석(Bioanalysis), R&D 등 글로벌 임상시험 검체분석을 아우르는 올인원(All-in-One) 솔루션을 선보일 예정이다. 이를 통해 지씨씨엘은 국내외 신약개발사와의 다수 협력 경험을 기반으로 검체 운송부터 분석, 데이터 관리까지 신뢰할 수 있는 통합 분석 서비스를 제공하는 강점을 강조할 계획이다.

특히 이번 전시에서 지씨씨엘은 터치스크린을 활용한 인터랙티브 랩투어를 새롭게 선보여 방문객들이 지씨씨엘의 분석 프로세스와 서비스를 직관적으로 체험할 수 있도록 할 예정이다. GCLP(Good Clinical Laboratory Practice) 전 범위 인증, 첨단 분석 장비, 최적화된 IT 시스템 등 국제적 품질 기준을 기반으로 한 경쟁력을 부각하며, 국내외 임상시험 시장에서의 차별화된 입지와 전문성을 더욱 강화한다는 전략이다.

조관구 지씨씨엘 대표는 "BIX 2025는 글로벌 제약·바이오 업계와 직접 교류하며 지씨씨엘의 전문성과 통합 분석 솔루션을 소개할 수 있는 중요한 장"이라며 "특히 이번 IR 피칭 및 네트워킹 이벤트를 통해 국내외 기업과의 전략적 파트너십을 확대하고, 임상시험 검체 분석 분야에서 지씨씨엘의 글로벌 경쟁력을 더욱 강화하겠다"고 말했다.

한편, 지씨씨엘은 식약처 GCLP 인증의 전 분야를 획득한 임상시험 검체분석 기관으로 임상1상부터 4상까지 임상시험 전 주기에 대한 글로벌 기준을 충족하는 맞춤형 임상 분석 서비스를 제공한다. ddPCR 기기 도입 등 글로벌 품질 기준에 맞춘 다양한 분석 플랫폼과 전문 검체 분석 및 분석법 개발 서비스를 기반으로 국내 제약바이오 기업뿐만 아니라 아시아 권역 및 전세계 파트너사들에 임상시험 검체 분석을 지원하고 있다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



