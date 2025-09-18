본문 바로가기
양주시, 약수터 29곳 환경정비 추진…안전하고 깨끗한 먹는 물 제공

이종구기자

입력2025.09.18 12:54

경기 양주시가 시민들에게 안전하고 깨끗한 물을 제공하기 위해 9월 16일부터 11월 30일까지 관내 약수터 29곳을 대상으로 환경정비를 추진한다.

강수현 양주시장과 도시환경사업소장 등 관계자들이 18일 회암사 약수터에서 낙엽과 쓰레기 등 오염원을 제거하고 있다. 양주시 제공

강수현 양주시장과 도시환경사업소장 등 관계자들이 18일 회암사 약수터에서 낙엽과 쓰레기 등 오염원을 제거하고 있다. 양주시 제공

18일 회암사 약수터에서는 강수현 시장과 도시환경사업소장 등 관계자들이 참여해 낙엽과 쓰레기 등 오염원을 제거하고, 취수구 소독·방역 및 주변 시설 점검을 실시했다.


시는 이와 함께 매월 일반세균 등 6개 항목에 대한 수질검사를 시행하고 있으며, 검사 결과는 시 홈페이지와 약수터 게시판을 통해 공개하고 있다.

강수현 양주시장은 "지속적인 환경정비와 철저한 수질검사를 통해 시민들이 안심하고 위생적으로 이용할 수 있는 약수터를 만들겠다"고 말했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
