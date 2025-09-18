본문 바로가기
가평군, 화학사고 대피장소 확대…주민 안전망 강화

이종구기자

입력2025.09.18 12:48

접근성·수용능력 고려해
기존 1곳 외 3곳 추가 지정

경기 가평군은 화학사고 발생 시 주민들의 신속한 대피와 안전 확보를 위해 기존 1개소에서 3곳을 추가 지정, 총 4곳의 대피장소를 확보했다고 18일 밝혔다.

가평군청 전경. 가평군 제공

이번 조치는 최근 전국적으로 화학물질 안전에 대한 경각심이 높아짐에 따라 군민들의 불안을 해소하고, 사고 발생 시 효율적인 대응체계를 마련하기 위한 것이다.


이번에 추가 지정된 곳은 △청평호반문화체육센터 △설악반다비문화체육센터 △조종반다비문화체육센터로, 기존 가평체육관 대피시설과 함께 운영되며 주민들의 안전망을 한층 강화하게 됐다.

군은 추가지정 과정에서 화학물질 취급 사업장과의 거리, 교통 접근성, 시설 수용능력 등을 종합적으로 검토했다. 또한 주민들이 평소에도 쉽게 찾을 수 있는 체육관과 문화체육센터를 활용해 실효성 높은 대피 체계를 마련했다.


가평군 관계자는 "화학사고는 예고 없이 발생하는 만큼, 주민들이 평소 가까운 대피장소를 미리 숙지하는 것이 중요하다"며 "안내 표지판 정비와 정기적인 안전훈련을 통해 효과적인 대응체계를 갖추겠다"고 강조했다.




가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
