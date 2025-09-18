본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

의정부시, 10월부터 토요일·공휴일도 오전 주정차 단속 유예

이종구기자

입력2025.09.18 12:30

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 의정부시(시장 김동근)는 지역경제 활성화를 위해 일요일에 시범 운영 중인 오전 주정차 단속 유예를 10월부터 토요일과 공휴일까지 확대한다.

의정부시청 전경. 의정부시 제공

의정부시청 전경. 의정부시 제공

AD
원본보기 아이콘

시는 지난 7월 21일부터 일요일 오전 주정차 단속을 시범적으로 유예해 왔으며, 약 2개월간의 운영을 거쳐 10월부터는 토요일·공휴일에도 오전 단속을 유예한다.


이에 따라 10월부터 토요일과 공휴일(일요일 포함)은 관내 전 지역에서 오전 단속이 유예되며, 오후 2시부터 6시까지는 단속을 실시한다.

단, 교차로 모퉁이 5m 이내, 버스정류소 10m 이내, 소화전 5m 이내, 횡단보도, 보도 등 절대 주정차 금지구역이나 교통 흐름과 안전을 저해하는 차량은 유예 없이 단속된다.


특히, 7일간의 연휴가 시작되는 10월 3일 개천절부터 오전 주정차 단속 유예가 적용돼, 연휴 기간 소비 진작과 지역경제 활성화에 도움이 될 것으로 기대된다.


시는 이와 함께 공식 추석 연휴 기간(대체휴일 포함)인 10월 5일부터 8일까지는 오후 단속도 전면 유예해 귀성·귀경객의 주차 불편을 최소화할 계획이다.

최종훈 주차관리과장은 "침체된 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 유연한 주정차 단속 정책을 이어가겠다"며 "다만 시민의 안전과 교통 흐름을 해치지 않도록 현장 관리를 철저히 하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"치킨 튀겨 年30억 벌어요"…BBQ 전국매출 1위 점주의 비결 "치킨 튀겨 年30억 벌어요"…BBQ 전국매출 1위 점... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

강동원·송가인·김완선까지…1인 기획사 미등록 파문 확산

고민정, 오세훈 한강버스에 "2시간이면 제주 다녀오겠다"

4만원 받다가 갑자기 '64만원' 껑충…APEC 상술에 시장도 화들짝

'유튜브 재개' 강선우, 구독자 10만 돌파…'실버버튼' 영상 공개

박물관에 있던 3000년된 파라오 금팔찌 사라져…이집트 발칵

국악에 빠진 과자회사 회장님…윤영달의 '예술 경영론'

한강버스 정식 운항 시작…오세훈 "다른 교통수단엔 없는 '힐링'"

새로운 이슈 보기