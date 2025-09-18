본문 바로가기
징기스칸 후예들 부산에 데려온다… 부산시, 몽골·카자흐스탄서 '유학 설명회'

영남취재본부 김용우기자

입력2025.09.18 12:07

울란바토르서 13개 대학, 알마티서 7개교 참여

입학상담·문화홍보·비자안내, 공동학위제 논의

부산시(시장 박형준)가 지난 12일부터 16일까지 몽골 울란바토르와 카자흐스탄 알마티에서 '2025 중앙아시아 부산유학 설명회'를 열었다고 18일 알렸다.


이번 행사는 부산시 유학생 유치 전략인 'Study Busan 30K Project'의 하나로 마련됐다. 시는 중앙아시아 지역 학생과 학부모, 교육 관계자를 대상으로 부산 유학의 장점을 홍보하며 협력 기반을 넓혔다. 몽골과 카자흐스탄은 최근 한국 유학 수요가 늘고 있고 부산과 우호 관계를 맺은 도시들이다.

울란바토르에서는 지난 12일 현지 초·중·고 통합학교를 방문해 관계자와 면담하고 13일 설명회를 열었다. 개회식에서는 한국과 몽골 전통 공연이 펼쳐졌고 1대1 입학 상담, 부산 홍보관 운영, 광역형 비자 제도 안내, 경품 이벤트 등이 진행돼 몽골 학생 400여명이 참여했다.


황석칠 유라시아 도시외교단장은 "부산과 몽골이 문화교류뿐 아니라 교육에서도 긴밀히 협력해 글로벌 인재가 부산으로 많이 유입되기를 바란다"고 말했다.


알마티에서는 15일 한국교육원과 국제학교를 방문해 현지 유학 수요를 확인하고, 16일 아바이 국립사범대 야외광장에서 설명회를 열었다. 현장에는 학생 1000여명이 몰렸으며 시와 현지 대학 관계자는 공동학위제, 교수진 교류, 교환학생 프로그램 등 협력 방안을 논의했다.

부산시는 이번 설명회를 통해 수도권에 집중된 유학 수요를 분산시키고 부산 지역 대학의 국제 경쟁력을 높이는 계기로 삼겠다는 구상이다. 중앙아시아 교육 기관과 협력 모델을 마련해 부산의 글로벌 교육 네트워크를 확장한다는 목표다.


김귀옥 부산시 청년산학국장은 "몽골과 카자흐스탄은 최근 부산 유학 수요가 빠르게 늘고 있는 지역"이라며 "이번 설명회를 통해 부산의 매력을 알리고 더 많은 유학생이 부산을 선택할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 힘줬다.

부산시가 몽골 울란바토르와 카자흐스탄 알마티 등에서 연 부산 유학설명회.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

