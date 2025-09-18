"위클리커버드콜 ETF, 적절한 분배율 선택이 중요"

미래에셋운용, 국내 위클리커버드콜 ETF 상장

정직하고 원칙있는 운용…월분배 상품의 지속 가능성 강조

김남기 미래에셋자산운용 상장지수펀드(ETF) 부문 대표는 18일 서울 중구 미래에셋센터원빌딩에서 기자간담회를 열고 최근 시중의 커버드콜 상장지수펀드(ETF)의 분배율이 과도하게 높아진 현상에 대해 지적했다.

김 대표는 "어떤 커버드콜 전략도 원래의 지수 수익률을 이길 수 없다"면서 "ETF 분배금은 기업이 주는 배당이 아니라 세금 납부를 위한 현금 인출 프로세스"라고 설명했다.

그는 "투자자가 원하는 자산에 원하는 만큼 커버드콜 상품에 투자하면 굳이 ETF를 팔지 않아도 은퇴 이후 필요한 현금을 가져갈 수 있다"며 "은퇴 이후에 20년을 살지 30년을 더 살지 알 수 없기 때문에 지속 가능한 분배금을 유지하는 것이 중요하다"고 덧붙였다.

김 대표는 "미래에셋 TIGER ETF는 올바른 월배당 투자문화를 정착하는 데 앞장서고 있다"며 "투자자가 인컴수익과 자본수익을 명확히 이해할 수 있도록 홈페이지 공시를 강화하고, 교육을 통해 장기투자 문화가 자리 잡도록 지속해서 지원하겠다"고 말했다.

커버드콜은 기초자산 매수와 동시에 해당 자산 콜옵션을 매도하는 전략을 뜻한다. 분배율을 높이려면 콜옵션 매도를 늘려야 한다는 단점이 있다. 콜옵션을 많이 매도하면 기초자산이 상승했을 때 수익률 차이가 크다.

미래에셋자산운용 전략ETF운용본부 윤병호 본부장은 "코스피200의 지난 20년간 연평균 수익률은 약 8% 수준"이라며 "국내 커버드콜 ETF의 평균 분배율은 17%에 달해 장기 원금 훼손 우려가 커지고 있다"고 설명했다.

미래에셋자산운용은 커버드콜 ETF 출시 취지에 맞는 분배율을 7%로 산정했다. 윤 본부장은 "TIGER의 7% 위클리커버드콜 시리즈는 고분배의 유혹을 배제하고 지속가능한 현금흐름과 원금 성장을 최우선순위로 두고 설계했다"고 소개했다.

미래에셋자산운용은 오는 23일 'TIGER 200타겟위클리커버드콜ETF'와 'TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜ETF'를 상장한다. 과도한 고분배 경쟁 속에서도 정직하고 원칙 있는 운용을 통해 장기적으로 지속 가능한 '적절 분배'를 제공하는 것을 핵심 가치로 삼았다. 연 분배율은 TIGER 200타겟위클리커버드콜ETF는 연 7% 수준, TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜ETF는 주식배당금을 포함해 연 10%~12% 수준으로 예상한다.

TIGER 7% 위클리커버드콜 ETF 시리즈는 지속가능한 분배를 목표로 하기 때문에, 콜옵션 매도비중이 현재 상장한 위클리커버드콜 ETF중 가장 낮다. 평균 옵션 매도 비중이 약 20% 수준이며 주식시장 상승 시 약 80%의 지수 추종이 가능하다. 분배금 지급 외에도 ETF 가격, 즉 원금 성장을 함께 추구할 수 있는 구조다.

윤 본부장은 "투자자에게 필요한 것은 단기적인 고분배가 아니라 장기적으로 안정적인 현금흐름"이며 "코스피200의 성장성과 배당성장주의 안정성을 바탕으로 은퇴 이후 생활자금을 꾸준히 확보할 수 있는 대안이 될 것"이라고 강조했다.

두 상품을 함께 활용하면 격주 분배 포트폴리오 구성이 가능하다. TIGER 200타겟위클리커버드콜ETF는 매월 15일, TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜 ETF는 매월 말 분배를 시행한다. 옵션 프리미엄에서 발생하는 분배 재원은 비과세 항목으로, 투자자는 분배금의 일부에 대해 세제 혜택도 누릴 수 있다.





