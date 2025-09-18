삼성, 향후 5년간 6만명 신규 채용…반도체·바이오·AI 분야 집중

연간 1만2000명 신규 채용 계획

핵심 산업 중심으로 인재 확보

채용연계 인턴, 기술 인재 채용 강화

삼성이 향후 5년간 6만명을 신규 채용하며 미래 성장사업 육성과 청년 일자리 창출에 나선다. 반도체, 바이오, 인공지능(AI) 등 핵심 산업을 중심으로 인재 확보에 속도를 내겠다는 계획이다.

삼성전자는 18일 연간 1만2000명을 신규 채용해 미래 성장사업 육성과 청년 일자리 창출에 적극적으로 나서겠다고 밝혔다. 특히 ▲반도체를 중심으로 한 주요 부품사업 ▲바이오 산업 ▲인공지능(AI) 분야 등에 집중해서 채용을 늘려나갈 계획이라고 설명했다.

삼성은 인재제일의 경영 철학에 따라 1957년 국내 최초로 도입한 공개채용 제도를 유지하고 있다. 1993년 대졸 여성 신입사원 공채를 신설하고, 1995년에는 학력 제한을 폐지하는 등 '열린 채용'을 선도해왔다. 현재 삼성전자, 삼성물산, 삼성바이오로직스 등 19개 계열사가 하반기 공채를 진행 중이다.

SSAFY 광주캠퍼스를 방문한 이재용 삼성전자 회장이 교육생들을 격려하는 모습. 삼성전자. AD 원본보기 아이콘

청년 고용 확대를 위해 채용연계형 인턴제와 기술 인재 채용도 강화한다. 대학생 인턴십 규모를 늘려 직무 경험 기회를 제공하고, 우수 인턴은 적극 채용한다는 방침이다. 또 마이스터고 졸업생과 전국기능경기대회 입상자를 적극 채용하며 기술 인력 저변 확대에도 앞장서고 있다. 2007년부터 기능경기대회, 국제기능올림픽을 후원하며 지금까지 전국기능경기대회 입상자 1600명을 특별 채용했다.

삼성은 직접 채용 외에도 청년 교육 사회공헌사업을 통해 청년실업 해소에 기여하고 있다. 대표적으로 ▲삼성청년SW·AI아카데미(SSAFY) ▲희망디딤돌 2.0 ▲C랩 아웃사이드 ▲청년희망터 등 프로그램을 운영 중이다.





